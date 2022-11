El Valencia Basket recibe hoy en el Pabellón de la Fuente de San Luis al Real Madrid en el primero de los tres partidos que afrontará esta semana en la Fonteta: dos de Euroliga y uno de Liga. El duelo de hoy corresponde a la competición continental y supone el primer duelo de la temporada entre taronjas y merengues qu en la competición doméstica aún no se han enfrentado. El Valencia Basket afronta la siempre difícil visita del Real Madrid con el objetivo de dejar atrás las dos derrotas consecutivas sufridas en los últimos días: el jueves ante la Virtus de Bolonia en la Euroliga y el sábado, ante el Lenovo Tenerife en la Liga. Dos derrotas que llegaban fuera de casa. Hoy, con el calor de la Fonteta, el Valencia Basket tratará de volver a la senda del triunfo y recuperar las buena sensaciones de hace tan sólo unos días.

Para el Valencia Basket será el tecer partido en apenas seis días y con él se inicia un intensa semana que les levará el viernes a recibir al Zalgiris, también en Euroliga y el domingo al Unicaja en la Liga.

El Valencia Basket llega a la novena jornada de la Euroliga con un balance de 4 victorias y 4 derrotas situado en la undécima plaza de la clasificación. Por su parte el Real Madrid llega en plena racha victoriosa tras sumar tres triunfos consecutivos en la Euroliga que le han aupado hasta la cuarta plaza con 5 victorias y 3 derrotas. En la competición doméstica vienen de ganar al UCAM Murcia el pasado fin de semana.

Los problemas físicos que arrastran hombres importantes de la plantilla taronja como Chris Jones (con molestias en la rodilla) y Bojan Dubljevic, aquejado de una gastroenteritiss, será la principal preocupación hoy para Álex Mumbrú aunque las únicas bajas confirmadas son la de Millán Jiménez (tobillo izquierdo) y el lesionado de larga duración Martin Hermannsson. Sam Van Rossom y Jasiel Rivero estarán a disposición de Mumbrú aunque aún no han alcanzado el 100% tras superar sendas lesiones. Por su parte el conjunto blanco, dirigido por Chus Mateo, pierde a Adam Hanga por una sobrecarga en el muslo izquierdo aunque ha recuperado recientemente a Fabien Causeur y Nigel Williams-Goss. Siguen de baja Guerschon Yabusele, Rudy Fernández, Carlos Alocén y Anthony Randolph.

El Real Madrid igualará hoy al Cazoo Baskonia como el rival español más frecuente en competiciones europeas, al alcanzar los once enfrentamientos en torneos continentales. Los precedentes hasta el momento están totalmente equilibrados, con cinco triunfos valencianos y cinco victorias del equipo madrileño. De esos diez precedentes, cuatro se han jugado en la Fonteta, con tres victorias locales y un triunfo blanco.

En los instantes previos al inicio del partido se guardará un minuto de silencio en recuerdo de Dolores Escamilla, que fallecía el pasado viernes. Como gerente del Dorna Godella y con Miki Vukovic en el banquillo, ganó seis veces la Liga Femenina, cuatro veces la Copa de la Reina y dos veces la Copa de Europa, en los años 1992 y 1993.

Mumbrú pide tranquilidad

Álex Mumbrú espera que cambie la dinámica taronja: «Nos gustaría llegar con mejores sintonías que las que hemos tenido en los dos últimos partidos. La semana fue complicada con alguna lesión y algunos jugadores que no pudieron jugar los partidos y eso nos condicionó un poco, aunque no es ninguna excusa para la actitud que tuvimos en el inicio de partido contra la Virtus. Y fue un poco la continuidad en Tenerife». El técnico pidió tranquilidad tras las últimas derrotas: «Hay picos de sierra con la Euroliga y tenemos que intentar que no se alarguen en el tiempo. Lo primero es no ser dramáticos. Intentaremos ahora que jugamos en casa recuperar la buena sintonía en la que veníamos antes de estos dos partidos y hacer un buen partido».