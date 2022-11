No hay nadie por encima del resto, ni siquiera Pedri, que está llamado a ser ya uno de los líderes de la Roja. El centrocampista del Barça reconoció que no le pesa tener esa importancia en los esquemas de Luis Enrique, pero puso el equipo por encima de todo, como ya han hecho Azpilicueta y Ferran Torres en esta concentración. “¿Responsabilidad de ser la estrella? Esa mochila la tiene todo el equipo. No me siento presionado, solo hago lo que me pide el míster”, indicó.

Youstin Salas, internacional de Costa Rica, el primer rival de España, explicó ayer que el cuerpo técnico les ha facilitado “un USB a cada jugador” para saber “cómo juegan” todos los futbolistas de ‘La Roja’ y que la “clave” es muy clara: “Que Pedri no piense”. “¿Por qué no podemos ganar?” Aymeric Laporte, central del City, también habló y defendió las posibilidades de España de conquistar el título mundial. A la pregunta de un periodista, que le invitó a enumerar las razones por las que España puede ganar el título, Laporte fue contundente. “¿Por qué no lo podemos ganar? Como todas las selecciones, cada una tiene sus puntos fuertes. La mayoría de nuestros jugadores compite al nivel máximo en todas las Ligas, tenemos a jugadores muy bien representados en el mundo del fútbol. Lo tenemos todo y lo daremos todo para ganar”, dijo.