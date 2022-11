El ‘caso Gayà’ continúa echando chispas casi una semana después. En València, pero también en la Roja. La injusta decisión de Luis Enrique de dejar a José Luis Gayà sin Mundial sigue coleando en la concentración de la selección en Doha. El seleccionador, lejos de zanjar el tema, echó más leña al fuego. El asturiano intentó justificar su decisión con argumentos de dudosa credibilidad. Afirma que los médicos de la RFEF le dijeron que el esguince leve de su tobillo derecho necesitaba «10-15 días» de recuperación, asegura que la posición de lateral izquierdo es «la única en la que no podía esperar» porque solo tiene «dos tíos específicos» y acaba reduciendo toda la polémica a la «mala suerte» del capitán. Más que explicaciones fueron excusas.

Luis Enrique se permitió el lujo hasta de tomarse a broma las posibilidades de Gayà de jugar contra Costa Rica si hubiera forzado. «¿A punto para jugar mañana? Incluso para jugar ayer», intentaba bromar el seleccionador. «Esto responde a lo que pasa en todos los países, no solo en el nuestro. Se juzgan las decisiones, pero yo tengo que tomar decisiones porque soy el seleccionador».

«Si hubiera podido tomar una decisión con el corazón, Gayá se habría quedado porque lo aprecio, él lo sabe, y se merece estar en un Mundial. Pero tengo que tomar mis decisiones con la cabeza. Tanto los doctores (de la RFEF) como otras consultas externas que hicimos, nos confirmaron que Gayá tenía una lesión de 10-15 días y no podía jugar dos de los tres partidos (fase de grupos)». La realidad es que desde la RFEF el mismo día de la lesión se decía que su participación estaba «complicada», pero no se descartaba. Un diagnóstico compartido por los médicos del Valencia, para los cuales el esguince fue más que leve. Era duda contra Costa Rica, pero ante Alemania hubiera jugado seguro.

Luis Enrique no quiso esperarlo. La pregunta era obligada. ¿Habrías hecho lo mismo con otros jugadores? Tiene claro que «no» . «Es la única posición en la que no puedo esperar porque necesitamos un tipo de jugador especial, que defienda y ataque, y teníamos dos tíos específicos (Gayà y Jordi Alba), a la que no se puede adaptar cualquiera». Su teoría no se sostiene teniendo en cuenta que César Azpilicueta ha disputado 122 partidos en esa demarcación. «Tengo que tomar una decisión por un país. Imagina que hago lo que quieren los de València y se lesiona Jordi Alba y empezamos el Mundial sin laterales izquierdos, ¿qué habrían dicho?»

«Tuvo mala suerte»

Según el seleccionador, Gayà tuvo «muy mala suerte». «Lo que yo quiero y me dicta el corazón es que Gayá juegue un Mundial, y la cabeza me dicta qué es lo que necesita el equipo. Lo siento mucho de verdad. Fue muy mala suerte. Las leyes del universo marcan lo que nos va a pasar a cada uno. En el futuro seguro que Gayà saca algo positivo de esto. De verdad que me duele en el alma porque se merecía estar aquí, pero no podía. Es un fenómeno me cae de maravilla y él lo sabe».

Gayà estuvo ayer en Paterna tratándose y tiene permiso para unirse al grupo la semana que viene y no el sábado como el resto del grupo.