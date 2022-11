Nada como arrancar un Mundial celebrando goles. Siete cantó España ante Costa Rica, en una extraordinaria puesta en escena en Qatar. Nunca antes había firmado una victoria tan amplia en el torneo.

Si había dudas sobre sus opciones, la selección las despejó de golpe: es un equipo capaz de todo, rebosante de entusiasmo y frescura, solidario y talentoso. Demostró todas sus virtudes en su primer partido del Mundial y presentó su candidatura a ganar el torneo. O al menos a pelearlo. Pocas selecciones han rendido a tal nivel en Qatar. En media hora, el marcador ya reflejaba un 3-0 favorable a España, símbolo de la insultante superioridad de la Roja ante una débil Costa Rica, incapaz de ganar los duelos individuales o de poner siquiera en apuros a Unai Simón.

Fiel a su estilo, España se adueñó del balón. Cada jugador su rol interpretó a la perfección: atentos los centrales, profundos los laterales (sobre todo Jordi Alba), dominadores los centrocampistas y afilados los delanteros. Marcaron los tres, Olmo, Asensio y Ferran, antes de que el reloj marcase el minuto 30. Luis Enrique no sorprendió con el dibujo, pero sí con la alineación: Rodri empezó de central, con Azpilicueta en el lateral diestro, un centro del campo previsible (Busquets, Pedri y Gavi) y una delantera sin un ‘nueve’ nato. Morata se quedó en el banquillo y Asensio ocupó su posición, flanqueado por dos de los soldados más fieles del seleccionador, Ferran Torres y Dani Olmo. La apuesta del seleccionador salió impecable. Desde el pitido inicial, España se puso manos a la obra. Busquets, Pedri y Gavi gobernaron el partido con autoridad y España empezó a carburar desde el arranque, con Olmo a punto ya de marcar en el minuto 4, tras un gran pase de Pedri.

El gol 100 para empezar

El primer gol llegó minutos después, cuando Gavi, el más joven del partido, picó un balón al área: lo peleó Dani Olmo, falló Duarte en el marcaje y el delantero del Lepizig superó con solvencia la salida de Keylor Navas. España lo celebró a lo grande: inmejorable manera de empezar un partido del Mundial. Fue, además, el gol número cien de España en el torneo.

Con Pedri a la batuta, España se gustó: fluyó el juego, entraban en acción los delanteros y el equipo se encontraba cómodo. Lo refrendó el segundo gol, obra de Asensio en el minuto 21: el balear leyó a la perfección el movimiento de Alba por la banda izquierda y conectó un remate que acabó en la red con la ayuda de Keylor Navas, demasiado blando en el rechace.

Con margen de maniobra

Dos goles de ventaja dan para mucho, y España supo digerir esa ventaja con madurez. Ni reculó ni bajó el ritmo. En el plan de Luis Enrique no hay sitio para relajaciones. Alba, especialmente activo en ataque, forzó el penalti que generó el 3-0. Duarte le golpeó en el tobillo izquierdo y el árbitro no lo dudó. Transformó desde los once metros Ferran Torres: era el minuto 29 y los tres delanteros ya habían marcado.

El estreno de Balde

Mantuvo el plan Luis Enrique en la reanudación. España siguió jugando con una intensidad innegociable, hasta reducir a la mínima expresión a Costa Rica, una selección que acabó resignada a encajar goles incluso de rebote, como el que marcó Ferran Torres en el 54’, peleando un balón muerto entre dos defensas a tan solo un metro de Keylor. Tras el 4-0, Luis Enrique refrescó al equipo: entraron Morata y Soler para dar aire a Ferran Torres y Pedri. También hubo tiempo para que Balde debutase en la selección absoluta, en sustitución de Alba, al mismo tiempo que Koke suplía a Busquets. Disfrutó España de un plácido tramo final, una sensación extraña en pleno Mundial. Con los deberes hechos, Luis Enrique repartió minutos: entró también Nico Williams, sustituto de un Asensio que ha llegado al Mundial inspiradísimo. Ansu Fati fue el único delantero que no tuvo minutos.

El partido ya había entrado en esa fase de los minutos de la basura cuando Morata y Gavi firmaron la jugada que redondeó la goleada. El delantero del Atlético de Madrid se plantó ante Keylor, pero el portero supo frenarlo. Atento al rechace, Morata vio a Gavi llegar a la frontal y le regaló un balón ideal para engancharlo de volea. Así remató Gavi, recién cumplidos los 18 años. Fue además el MVP del partido.

No acabó ahí la goleada de España, empeñada en exprimir el partido hasta el último segundo. Los suplentes salieron con hambre: dos de ellos fabricaron el sexto; con Nico Williams profundizando por la derecha y colocando un balón al punto de penalti. Volvió a fallar Keylor en la salida: dejó el balón muerto a los pies de Carlos Soler, llegador desde segunda línea. Solo tuvo que rematar a placer.

Otro jugador salido desde el banquillo, Morata, cerró una goleada de escándalo. Firmó el séptimo tras un buen pase interior de Olmo, jugador discreto pero imprescindible para Luis Enrique. Morata, necesitado de gol, lo celebró a lo grande. No era para menos: el 7-0 es la mayor goleada de España en la Copa del Mundo.