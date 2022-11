El XVII Circuito de Carreras Populares de València 2022 llegó a su fin el domingo con la 12ª Volta a Peu de les Falles.La clasificación general deja como ganadora de la categoría femenina absoluta a Raquel Landín del The Kenyan Urban Way, quien este año ha logrado su cuarta victoria que se suma las logradas en 2016, 2014 y 2013. Y en categoría masculina a su compañero de club Jorge Peris, con un doblete del mismo equipo en ambos podios absolutos. Segunda ha sido Lucía María Mocholi del Redolat Team y tercera Carmen Amaro, del The Kenyan Urban Way. Segundo ha sido en hombres Borja Capilla, también del Kenyan, y tercero José Antonio Teller, del Serrano Club Atletismo. Esta edición cierra con una media de 2.800 participantes en cada una de las nueve carreras celebradas, con cerca de 25.000 runners en total. Por clubes, Redolat Team ha ganado en mujeres y el Serrano CA en hombres. Redolat Team es también el más numeroso.