Aquest cap de setmana s’han jugat les partides d’anada de semifinals del 36 Campionat Interpobles de galotxa - Gran Premi Edicom, on els equips de Riba-roja i Alfara de la Baronia han pres avantatge en trinquet, i Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat en carrer.

En trinquet, Traverauto Riba-roja va jugar a casa contra Les Alcusses Moixent i va guanyar 70 a 20. Al trinquet de Manises es va jugar la partida entre l’equip local i Alfara de la Baronia on aquest últim va obtindre un resultat favorable (60-70). El pròxim cap de setmana les partides es jugaran al trinquet de Moixent (dissabte, 16:00h) i al trinquet d’Algímia on els quatre equips (Riba-roja, Moixent, Manises i Alfara de la Baronia) lluitaran per aconseguir un lloc a la final. La final de primera categoria de galotxa trinquet es disputarà al trinquet de Vilamarxant l’11 de desembre.

En carrer, Ovocity Marquesat i Lanzadera Montserrat han guanyat a l’anada de les semifinals. La semifinal entre Marquesat i Borbotó es va jugar al carrer de l’Horta Nord on Carlos Donat, Guillem Palau, Pau Juanes i Felix Monzó van guanyar 70 a 50 a Juanjo Gálvez, Alejandro Soler i Vicent Castelló. La tornada serà dissabte a les 16:30h a Alfarp. L’altra semifinal va enfrontar a Faura i Montserrat. David Solà, Joan Queralt, Vicent Llopis, Miguel Àngel Bayona i Martín Aldabas van quedar 40 a 70 contra Òscar Besó, Javier Campos, Carlos Salmerón i Rafa Añó, un resultat favorable per als de la Ribera. El dissabte a les 16:00h, la tornada.