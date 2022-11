Los partidos entre España y Alemania traen buenos recuerdos a los aficionados de la Roja. Especialmente en la historia reciente de los grandes torneos. Más allá de la goleada histórica por seis goles a cero en la fase de grupos de la Nations League de 2020, todavía perdura en el recuerdo de los españoles la final de la Eurocopa 2008 y, por encima de cualquier otra, las semifinales del Mundial de Sudáfrica en la que la selección entonces dirigida por Vicente del Bosque se hizo con su primera estrella. En aquella cita histórica el combinado español contaba con cuatro valencianistas: Carlos Marchena, David Silva, Juan Mata y David Villa. El asturiano ya había firmado con el FC Barcelona pero venía de hacer la mejor temporada de su carrera vistiendo los colores del Valencia CF.

No fueron los cuatro valencianistas los únicos que dotaron de acento valenciano la histórica roja de Del Bosque. Raúl Albiol, que aquella temporada había disputado su primer curso en el Real Madrid tras cuatro consecutivos en el Valencia, también entró en la convocatoria para el Mundial de 2010. Con más o menos protagonismo, todos ellos formaron parte de un grupo de jugadores irrepetible que elevó el país hasta el olimpo futbolístico. Fue el ‘guaje’ quien destacó por encima de cualquier otro en aquel torneo. Llegó a Sudáfrica después de haber completado la temporada en Mestalla con 28 goles y con la Selección continuó su magnífica racha. Tres goles en fase de grupos para dar la clasificación e España tras arrancar con derrota ante Suiza. Una vez empezaron las eliminatorias, marcó el gol de la victoria tanto en octavos ante Portugal como en cuartos contra Paraguay.

Doce años más tarde, la actual selección cuenta con dos valencianistas. Aunque finalmente solo Hugo Guillamón forme parte de los 26, cabe recordar que José Luis Gayà era uno de los elegidos y solo una injusticia le privó de su sueño. Ferran y Carlos Soler, otros dos futbolistas más formados en la Academia que ya no forman parte del cuadro de Mestalla, también son dos pilares para Luis Enrique. Pau Torres, vila-realense y actual jugador del Villarreal, da más color el tinte valenciano con el que cuenta una selección que ilusionó a todo un país en el primer partido ante Costa Rica. Todos y cada uno de ellos, junto al resto de la expedición, tratarán de dejar en la estacada a la selección alemana que, en caso de perder, quedaría oficialmente eliminada a no ser que Japón no sumen ningún punto frente a Costa Rica.

Golpe definitivo

Este nuevo capítulo entre españoles y alemanes podría provocar que los germanos, que ya saben lo que es ser campeón del Mundo hasta en cuatro ocasiones, no pase de fase de grupos por segunda vez consecutiva después del fracaso en el Mundial de Rusia del año 2018. El conjunto de Hansi Flick perdió inesperadamente contra Japón en la primera jornada a pesar de adelantarse en el marcador y ahora se lo juegan todo en los dos partidos restantes de la fase de grupos. Será un partido decisivo en el que Ferran y Soler tratarán de seguir la misma línea del pasado miércoles. Ambos vieron puerta, el de Foios por partida doble, y demostraron que Luis Enrique saca la mejor versión de ambos. Por su parte, tanto Pau Torres siguen a la espera de debutar en una Copa del Mundo y una de los principales focos de interés en el once de Luis Enrique radica en si repetirá con Rodri en el centro de la zaga o apostará por un central.