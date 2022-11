Este domingo, 4 de diciembre, se celebra la 42ª edición del Maratón Valencia Trinidad Alfonso, una gran evento para la ciudad de València que transciende lo meramente deportivo y que se ha convertido en uno de los grandes motores del turismo para la capital del Turia. Así quedó patente en la presentación de los datos turísticos del Maratón celebrada ayer en el Palau de l’Exposició.

El acto, conducido por el gerente de la SD Correcaminos, Juan Botella, contó con la participación de Emilio García, concejal de Turismo de València; José Pablo Vázquez, director de Transvia Sport, y Francesc Colomer, Secretario Autonómico de Turismo de la Generalitat Valenciana. También asistieron el presidente de la SD Correcaminos, Paco Borao; el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y el concejal de deportes de València, Javier Mateo.

Un total de 30.000 corredores tomarán la salida el próximo domingo en el Maratón de València, de los que el 50% provienen del extranjero: «supone una cifra récord. También batimos el récord de nacionalidades con un total de 124», destacó Juan Botella. De los 30.000 participantes, el 26% provienen de la Comunitat Valenciana, el 24%, del resto de España y el 50% del extranjero.

El gran portal turístico que aglutina la llegada de los corredores foráneos a València es Welcome to Valencia. El director de Transvía Sport, Juan Pablo Vázquez, destacó el buen funcionamiento de la plataforma. «Es un programa innovador y único. València es el único maratón de todo el mundo que tiene un programa como éste». Vázquez destacó la colaboración «entre todo el sector turístico. Nuestro cometido es cuidar al corredor y sus acompañantes». Welcome To Valencia aglutina actualmente 70 establecimientos: «alojamientos, restauración, transporte y actividades complementarias». El concejal de Turismo, Emiliano García, resaltó: «El Maratón es de vital importancia ya que ha logrado una vieja reivindicación del sector, como es desestacionalizar el turismo». Los datos de ocupación de la ciudad alcanzarán el 94% el sábado 3 de diciembre y el 85%% el viernes.

Francesc Colomer, secretario Autonómico de Turismo de a Generalitat Valenciana resaltó la transcendencia del Maratón: «todo el ecosistema público y privado se vuelca con el Maratón» y destacó la «hospitalidad» como seña de identidad.

El Maratón Valencia Trinidad Alfonso podrá verse también en todo el mundo a través de 400 canales de televisión que lo retransmitirán en directo. «Tenemos el reto de estar entre los 4 maratones mejores del mundo en 2022. Es un compromiso firme», concluyó Juan Botella.