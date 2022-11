Aquest dimarts s’ha presentat a la seu de la Federació de Pilota el I Trofeu Rolser de Raspall femení, què es disputarà el dia 9 de desembre a partir de les 22:00 h. al Trinquet Municipal de Pedreguer.

L’acte ha comptat amb la presència del president de la Federació de Pilota Valenciana, Vicent Molines; el director executiu de Rolser, Joan Server; el trinqueter de Pedreguer, Daniel Ribera; i tres de les jugadores èlit que participaran en el torneig: Victoria, Amparo i Fanni.

Durant la presentació, s’ha donat a conèixer el cartell del I Trofeu Rolser, que oferirà dos partides en una nit ‘màgica’ de raspall. La competició arrancarà a les 22:00 hores, amb la partida entre els equips de Judith de Laguar, María de Beniarbeig i Ana de Beniarbeig, d’una banda, i Ivet de Sueca, Claudia de l’Alqueria de la Comtessa i Ester de Pedreguer. A les 23:00 hores arribarà el ‘plat fort’, amb el duel entre Irene de Massamagrell, Amparo de Moncada i Aida de Moixent contra Victoria de València, Fanni de Beniarbeig i Marina d’Algímia d’Alfara.

Per a Vicent Molines, aquest ha sigut «la primera presentació des que sóc president de la Federació, per això estic molt content, ja que és una competició femenina que a més compta amb un nou patrocinador, i a més aquest patrocinador és de la Marina Alta, on jo visc, aixina que em fa molta il·lusió, serà una nit màgica».

Segons Joan Server, «és tradició a Rolser ajudar a l’esport femení amb patrocinis. Esperem omplir el trinquet, tindre ressò, que la gent ho sàpiga i l’any que ve fer un campionat ampliat i encara millor».

En opinió de la jugadora Victoria de València, «són noves oportunitats per a que se’ns conega en altres llocs i ens vegen jugar. Hem d’aprofitar aquest dia i que siga una gran festa».