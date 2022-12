En la Elite Edition de Valencia en 2020 se quedó a 17 segundos, y en febrero de este mismo año en Sevilla a 62. Pero ayer no falló, y acompañada de su liebre Roger Oriol, Marta Galimany pudo batir a la tercera (2:26:14) uno de los récords de España más añejos, el que logró en el Maratón de San Sebastián hace 27 años Ana Isabel Alonso (2:26:51). «Estoy enamorada de esta ciudad y tenía que ser aquí. Todavía no me lo creo, me he encontrado muy bien toda la carrera, veía que los parciales eran buenos y en el 34 he pensado ‘voy bien, ya no se me puede escapar’», dijo la tarraconense, natural de Valls, que ayer mismo recibió la felicitación telefónica de su predecesora al frente del ranking nacional de la distancia. «Siempre he dicho que la presión no me la pone la gente, me la pongo yo. A partir de ahora lo que quiero es seguir mejorando mis marcas, mejorando como atleta y ahora a acelerar esto», añadió pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024.

«Me alegro un montón porque el que la sigue la consigue y ella no ha dejado nunca de intentarlo», asegura a EFE Ana Isabel Alonso. «La maratón de València es de las más bonitas, ha hecho un día estupendo y a ella le ha pillado en plena forma y ha saltado el récord. Sabíamos que lo tenía en sus pies. Se han alineado todos los astros en València. Que lo disfrute al menos tantos años como yo». Segunda española en meta fue Carolina Pascual (2:36:42) y tercera Cristina Giurkanu (2:37:44).. El gallego de origen etíope Tariku Novales, de 23 años, se destapó como el mejor español, decimosexto en meta, con 2:07:18, el cuarto mejor crono español de la historia en su segundo maratón. «He tenido un duelo con Ayad por el primer puesto. Cuando vi la posibilidad de ser el primer español no había duda posible. Ha sido una experiencia maravillosa. València es mágica», dijo Novales, que se quedó a 53 segundos del récord nacional de Ayad Lamdassem (2:06:25) Mientras, València albergó una vez más el Campeonato Autonómico de Maratón. Cristina McKnight se quitó la espina de su debut en 2021, con 2:39.29, como cuarta española. Y Rubén Crespo se impuso con 2:18:51 al gran favorito Hassane Ahouchar (2:19:27).