Recta final per al Campionat Autonòmic de raspall parelles Trofeu Diputació de València - Gran Premi Aproop!. Bicoroliva Bicorp A i Family Cash Alzira A es jugaran el títol de Primera categoria masculina. El passat cap de setmana es van deixar clares totes les finals, excepte les de 4ª femenina.

La semifinal de tornada entre Bicorp i La Vall va caure del costat dels de la Canal de Navarrés, com l’altra semifinal, entre Montserrat i Alzira va ser per als alzirenys. La final ara es jugarà el diumenge 18 a les 11:00 a Ontinyent. És una final inèdita perquè mai s’han enfrontat aquests dos equips. Bicorp ha sigut campió dues vegades i l’any passat va quedar subcampió. Alzira té dos títols i l’últim el van aconseguir al 2011.

En Segona masculina els protagonistes de la final (dissabte 17 a les 17:00) són Club Pilota Favara A i Club Pilota Muro A. En Tercer amasculina jugaran Club Pilota Gavarda C i Club Pilota Quatretonda B (dissabte 17 a les 18:00), mentre que la de 4ª A enfrontarà, el dissabte 17 a les 16:00, a Paraíso Natural Bicorp C contra Coop. El Progreso Bicorp B. La final de 4ª B tindrà lloc el diumenge a les 17:30 entre Club Xeraco D i Intersemillas Tamborí VLC C. Els finalistes de 4ª C son Intersemillas Tamborí VLC. D i Ajuntament Beniparrell K (dissabte 17 a les 10:00).

La final de Primera femenina es va jugar el 5 de novembre. Ecomuseo Bicorp A guanyà 25 a 0 a Ajuntament de Beniparrell A. Ara resten per saber les campiones en Segona, o Justo Ballester Meliana A o Ajuntament Beniparrell B (diumenge 18 a les 10:00). En 3ª femenina els equips protagonistes són Les Alcusses Moixent A i Ajuntament Beniparrell D (diumenge 18 a les 12:30).