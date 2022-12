El I Trofeu Rolser de raspall femení va ser un èxit. El trinquet de Pedreguer va acollir divendres a la nit aquesta nova aposta per la pilota femenina de la mà de la reconeguda empresa de la Marina Alta amb dos partides que reuniren a centenars de persones per a gaudir d’una vetlada de germanor i festa al voltant del nostre esport. Després d’una generosa ‘picaeta’ per als assistents, la nit esportiva arrancà amb la partida entre Judith de Laguar, Ana de Beniarbeig i Maria de Beniarbeig contra Ivet de Sueca, Claudia de l’Alqueria de la Comtessa i Ester de Pedreguer. El triomf va correspondre a aquestes últimes per un ajustat 20-25, en duel ple d’alternatives i on els equips al rest dominaren sobre els que feien la treta.

No obstant, va ser des del dau des d’on l’equip blau es va adjudicar l’últim joc i la victòria, en una partida que va deixar un regust molt agradable al públic present pel nivell exhibit per les jugadores. L’actuació dels ‘Sbandieratori delle Sette Contrade’ italians i la seua representació amb les banderoles com a protagonistes donà pas al plat fort de la nit, la partida entre Victoria de València, Fanni de Beniarbeig i Marina d’Algímia d’Alfara contra Irene de Massamagrell, Amparo de Moncada i Aida de Moixent. En aquest cas, la partida va començar ‘dauera’, sempre amb les blaves per davant, fins el 15 iguals. Tot i haver superat la mitjanit, el nombrós públic present continuava vibrant amb la qualitat del joc de les sis jugadores. Amb 15-15, Victoria, Fanni i Marina trencaren la treta d’Irene, Amparo i Aida per a avançar-se i assegurar-se el triomf en el següent joc. En la presentació i el lliurament de premis -600 euros per a l’equip campió i 200 per al subcampió- participaren Sergi Ferrús, alcalde de l’Ajuntament de Pedreguer; Joan Server, director executiu, encapçalant la nombrosa representació de Rolser; Josep Miquel Moya, director general de l’Esport de la Generalitat Valenciana; i Vicent Molines, president de la Federació de Pilota Valenciana. «Ha sigut un èxit de públic, de nivell de joc, el públic se’n va molt content per l’altíssim nivell de joc de les jugadores. Han estat les dos partides renyides i la gent s’ho ha passat molt bé», va assegurar Joan Server, director executiu de Rolser, en acabar la vetlada.