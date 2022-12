La final de la Lliga CaixaBank de raspall professional femení, a Alzira

La ‘XVI Lliga CaixaBank de raspall’ arriba a la seua recta final. Després d’un mes de competició, amb cinc equips, 15 jugadores i molt espectacle, la gran final es disputa el pròxim cap de setmana a Alzira. El dissabte 17 de desembre es coneixeran a les guanyadores de la lliga més important del calendari femení.

Després d’haver passat pels trinquets de Benissa, Bellreguard, Ondara, Sueca, Guadassuar, Piles i Càrcer, ara Alzira serà la seu de la gran final de la ‘Lliga CaixaBank’ i la partida pel tercer i quart lloc. Irene, Myriam i Júlia es jugaran el títol contra Aida, Fanni i Marina, després d’haver demostrat durant la competició que han sigut els dos millors equips. De fet, tots dos equips van tancar el seu pas a la final una jornada abans de la finalització de la fase regular, la qual cosa ha deixat clar el seu potencial.

El coordinador de pilota de la Generalitat Valenciana, Salva Escrivà, ha volgut felicitar en la seua intervenció a les jugadores «pel vostre esforç i dedicació que fan que sigueu millors jugadores i millors esportistes». Escrivà ha agraït tanta la tasca de la Federació com dels ajuntaments que han acollit les partides del Campionat, destacant el d’Alzira, «localitat que tancarà l’any amb un altíssim nivell de pilota i, a més, en uns mesos acollirà també el Campionat del Món». També ha tingut paraules d’agraïment per a CaixaBank, ja que «no s’entendria aquest campionat sense el seu patrocini».

El director d’Institucions de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Jaime Casas, s’ha mostrat satisfet amb aquesta edició de la ‘Lliga CaixaBank de raspall professional femení’, «la Lliga més important del calendari», i ha explicat que per a CaixaBank, com a entitat patrocinadora, ha sigut un orgull formar part d’aquest campionat. «Tampoc entendríem no patrocinar aquest campionat, estem molt orgullosos d’aquest vincle amb el nostre esport. En els últims anys s’ha incrementat molt el nivell global de la pilota valenciana, especialment en el seu vessant femení».

Per part seua, Lorena Soria, vicepresidenta de la Federació de Pilota Valenciana, ha volgut reconéixer «el pas que van donar les jugadores cap al professionalisme i l’obstinació que poseu per millorar i a ser millors jugadores i millors persones». De cara a la final, les ha emplaçades a preparar-se «física i mentalment, però també que gaudiu».

Finalment, ha anunciat que les partides seran emeses en streaming a través de les xarxes socials de la Federació de Pilota.