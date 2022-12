El programa de finals de l’Autonòmic Individual - Trofeu Generalitat comptarà amb onze partides i es jugarà repartit entre aquest divendres i el dimecres de la setmana següent. La cita és al trinquet d’Alfara del Patriarca.

El divendres obrirà el foc la final Juvenil, que protagonitzaran Joan del CPV Moixent i Diego del de Riba-roja. A les 18:30 hores serà quan comence la partida, que serà seguida per la final femenina entre Àngela de Faura, i Ivet del CPV Xúquer de Sueca.

La vesprada del dissabte aplegarà el torn de Tercera B, amb Jordi d’Onda i Roberto de la Llosa de Ranes com a rivals a partir de les 16:00 hores. A continuació, la partida corresponent a Veterans A, amb Vicent del CPV Alzira i Chenoll de Manises. Ja el diumenge pel matí hi haurà tres partides. Començaran Paco del club local i Santi d’Onda jugant a les 9:45 pel títol de Quarta A. Després serà el torn de la final de Segona A, on es voran les cares Álex del CPV Xúquer de Sueca i Juanjo del CPV Alfara del Patriarca. Finalment, a les 12:00 hores, aplegarà la gran final de Primera entre dos grans jugadors de la modalitat, Boni de Vilamarxant i Pablo de Borriol, els dos participants pel club de Xilxes. Boni defensarà el títol guanyat en el 2021, mentre que Pablo voldrà emportar-se la seua primera copa de campió, després de caure en la final de 2020.

Per la vesprada també hi haurà dues partides més. La de Segona B, que es disputarà a partir de les 16:00 hores, tindrà a Natalio de Torrent i Manel de Murla com a contendents. Tancant el cap de setmana la final de Tercera A, on Terio de l’Eliana jugarà contra Juan Carlos de CPV Pelayo.

Com a colofó al campionat, el pròxim dimecres encara es jugaran les finals de Quarta B; entre Adrián del CPV Moncada i Carles del CPV Alfara del Patriarca, i de Veterans B, entre José Luis de Borriol i Ramón del CPV Riba-roja.