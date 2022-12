El Valencia Basket cayó ayer en la cancha del Bayern de Múnich en un partido en el que la brillante actuación de Dubljevic, que de nuevo lideró a los taronja, no fue suficiente para llevarse el triunfo. El capitán, autor de 28 puntos (5 triples incluidos) alcanzó su partido número 100 en la Euroliga con el Valencia Basket pero no pudo celebrarlo con un triunfo. A los taronja les faltó controlar el rebote y, aunque Harper hizo un buen trabajo, echaron también de menos a Chris Jones que no viajó para no sobrecargar su rodilla. El Bayern rompió un igualado partido en el último cuarto con su acierto desde el triple. El Valencia Basket vio así frustrado su objetivo de sumar su segundo triunfo europeo de la semana tras haber derrotado el martes al Panathinaikos en la Fonteta.

Los taronja empezaban el partido con las ‘muñecas frías’. El Bayern aprovechaba para lograr sus primeras ventajas (5-0 min. 3). Kyle Alexander, por fin, rompía las telarañas del aro local con un 2+1 . El partido se calentaba con dos triples consecutivos de Puerto y Prepelic que eran contestados con prontitud por el Bayern. Harper, con su jugada favorita: una rápida penetración a canasta más un tiro libre adicional seguido de un triple ponía por delante a los taronja (13-15 min. 6). Dubljevic también entraba en cancha para ya, oficialmente, alcanzar su partido número 100 en Euroliga con el Valencia Basket y lo celebraba con cinco puntos consecutivos: una de 2 y un triple (17-20 min. 7). El Bayern entraba en una fase de descontrol y el Valencia Basket, liderado por un Dubjlevic en racha que daba todo un recital, y con un gran trabajo defensivo, aprovechaba para escaparse (17-23). Con 23-26 acababa el primer cuarto. En los primeros compases del segundo cuarto, los alemanes rehacían filas mientras el Valencia BC, de nuevo, volvía a salir frío (35-29 min. 13). El Valencia BC no encontraba fluidez en el tiro exterior. Con 43-39 se llegaba al descanso. El marcador se apretaba (44-46) en las primeras acciones del tercer cuarto y un triple de Webb confirmaba la remontada (46-47) aunque faltaba solidez para mantener la ventaja (52-47 min. 24). Reaparecía Dubljevic con un triple cuando más se le necesitaba. La igualdad era máxima con continuas alternancias pero del intercambio de canastas salía beneficiado el Bayern (69-65 min. 30). En el último cuarto la situación empeoraba con un Bayern que hacía daño desde el triple (78-67 min. 33). Se encendía la luz de alarma. Un balón que parecía de dominio taronja, era concedido por los árbitros para el Bayern que sacaba petróleo de la jugada con un triple y un tiro libre que aumentaba su renta a 10 (82-72). Como siempre, en los momentos difíciles, aparecía Dubljevic, ayer brillante en los triples. El Valencia Basket llegaba a inquietar en los últimos instantes poniéndose a tan sólo 4 puntos a falta de un minuto pero sin poder completar la remontada. El Bayern, con sufrimiento, salvaba la victoria.