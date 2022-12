El carrer Major de Relleu serà l’escenari aquest diumenge de les semifinals del IV Circuit de llargues La Bolata 2022. Les dues partides es disputaran a les 12:00h i a les 15:00h, respectivament.

La fase regular va finalitzar amb Relleu com a primer classificat, amb 12 punts, per davant de Sella, amb 9, els mateixos que Parcent, mentre que Castells en va sumar 8. Amb 6 quedava Benidorm i amb 1 Tibi.

A les semifinals, per tant, d’una banda, s’enfrontaran Relleu i Castells, a partir de les 12:00 hores. Per a les 15:00 hores està prevista l’altra semifinal, que amidarà a Sella i Parcent. Prèviament, a partir de les 9:00, es jugaran les semifinals de la categoria Juvenil. La primera partida enfrontarà, curiosament, a Sella i Parcent, mentre que la segona, a partir de les 10:00 hores, tindrà com a protagonistes a Orba i Benimagrell.