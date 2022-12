Una celebración a lo grande. El Villarreal CF cumple 100 años en la presente temporada 2022/23 y lo celebrará a lo grande como no podía ser de otra forma. Ayer, el club amarillo presentó todas las actividades que realizará para tal efeméride en un acto de gala que se celebró en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner de Vila-real, en el que también se aprovechó para sacar a la luz el himno oficial y la equipación deportiva conmemorativa del Centenario.

En dicha Gala del Centenario, participó el famoso freestyler JaviFreeStyle, se ha escuchó el himno del centenario del club, Endavant Villarreal CF, con la presencia de su autor, el prestigioso compositor Nacho Cano, que lo interpretó con piano de cola y junto a su coro sobre el escenario del Auditori.

Fernando Roig, presidente de la entidad amarilla, encabezó el acto con un parlamento en el que se dirigió a los aficionados groguets y en el que también estuvieron presentes el alcalde de Vila-real, José Benlloch, el presidente de la Diputación de Castellón, José Martí --que fue el primero en intervernir-- y el autor del himno del centenario del club, Nacho Cano.

Además, como no podía ser menos, el presidente del Villarreal ha querido recordar en su alocución a uno de los hombres más importantes en los 100 años de historia del Villarreal CF, José Manuel Llaneza, así como uno de los aficionados más incondicionales, Juan García, ambos fallecidos en este 2022.

Partido contra el Guijuelo

El Villarreal se mide hoy al Guijuelo (21.00) en un duelo en el que a pesar de la notable desigualdad de potencial los castellonenses afrontan en alerta y con la intención de evitar convertirse en una de las sorpresas de la Copa del Rey.P or la cabeza del Villarreal no pasa la posibilidad de que el equipo no siga adelante en el torneo del K.O., competición en la que tienen puestas esperanzas.