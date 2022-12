Ni el jueves cuando fue anunciado ni ayer cuando fue presentado en el CSD. David Ferrer lleva trabajando como nuevo capitán del equipo español de Copa Davis desde mucho antes, como confirmó ayer en Madrid, para contar con el beneplácito y consenso de las principales raquetas nacionales. De hecho, reveló que llamó a Rafa Nadal, quien, al contrario que para este año, no se descartó para 2023, cuando el de Xàbia debutará en septiembre en la fase de grupos de València con el objetivo de repetir en la de Málaga, que podría ser la última en la ciudad andaluza antes de dar el testigo como se espera al Roig Arena de la capital del Turia.

«He sido jugador y el hecho de tener la confianza de los jugadores ayuda mucho. No hubiese aceptado esta capitanía si los jugadores no hubieran querido aunque la federación hubiese querido. Es el momento adecuado, llevo un tiempo retirado y además me gusta. No me costó decidirme», dijo Ferrer, que aseguró recibir «con mucha ilusión y responsabilidad» este reto. «Hablé con Rafa Nadal por mensaje antes de hacerlo oficial y después por teléfono. Tengo mucha confianza. Intentaré que vengan los mejores y ojalá que pueda venir Rafa. Está en su mano. En ningún momento se ha descartado y cuando llegue el momento hablaré con él», añadió Ferrer.