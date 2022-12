El trinquet d’Alfara del Patriarca va acollir durant el cap de setmana gran part de les finals del 13 Campionat Autonòmic d’escala i corda - Trofeu Generalitat Valenciana. Les categories de Primera, Segona A, Segona B, Tercera A, Tercera B, Quarta A i Veterans A ja van proclamar els seus nous campions, a falta de les de Quarta B, Veterans B i Femenina.

Diumenge, en Primera , Pablo CAPV Xilxes va guanyar 60-15 al seu company de club Boni, què defensava títol. Pablo de Borriol, amb Vicent de Moncofa com a feridor, va superar a Boni de Vilamarxant, què va comptar amb Josep de Vila-real com a feridor. A la final de Segona A, Juanjo CPV Alfara del Patriarca va superar a Álex CPV Xúquer Sueca per 60-20. La final de Segona B va ser dominada per Natalio CPV Torrent, davant Manel CPV Murla per 60-45. La final de Tercera A va ser per a Terio CPV l’Eliana front Juan Carlos CPV Pelayo (60-35).

El dissabte de vesprada, en Tercera B, Jordi CPV Onda va guanyar 60 a 40 a Roberto CPV la Llosa de Ranes. Vicent CPV Alzira va obtindre la victòria (60-45) front Chenoll CPV Manises en Veterans A.

El regidor d’esports d’Alfara del Patriarca, Jaume Martínez, i els vicepresidents de la Federació de Pilota Valenciana Elvira López, Jesús Fontestad i Ximo Manzano van repartir els premis.

Hui dimecres es completarà aquest capítol de finals. La Femenina ha d’enfrontar a Àngela CPV Faura i Ivet CPV Xúquer (18:00h). A les 19:00: José Luis CPV Borriol i Ramón CPV Riba-roja dins de Veterans B. A les 20:00 hores, Adrián CPV Moncada i Carles CPV Alfara del Patriarca.