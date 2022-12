El passat diumenge es celebraren al carrer Major de Relleu les semifinals corresponents al V Circuit La Bolata de llargues, que es torna a celebrar després de dos anys d’absència per la pandèmia.

A la categoria Sénior, Relleu i Parcent es classificaren per a la final després d’imposar-se en les seues eliminatòries contra Top Recambios Castells i Sella. Els relleuers, amb Sergi, Santi, Raúl, Borja i Rubén, superaren amb autoritat a Castell de Castells per 8-2, que jugà amb Àlvaro, Ismael, Joan, Héctor, Joan i José Luis.

L’equip de la Marina Alta es va veure condicionat per la baixa durant la partida de la seua banca, Àlvaro, i no va poder fer res davant el sòlid equip de Relleu, que ha guanyat les sis partides que ha jugat en aquest campionat.

Molt més renyida va estar la segona semifinal, què va enfrontar als equips de Sella i Parcent. Els sellards, amb Martines, Toni, Adolfo, Jesús i David, van fer un gran inici de partida i agafaren un important avantatge 7-2 que semblava quasi insalvable per als parcentins. Però l’equip de la Marina Alta, format per Gaizka, Adrià, Quico, Germán i Vicente, va creure en les seues possibilitats i va completar una remuntada molt meritòria per a acabar imposant-se per 7-8.

D’aquesta manera, es tornarà a repetir la final celebrada en l’edició de 2019, l’última celebrada. Parcent jugarà la seua quarta final del Circuit, després d’haver guanyat les tres anteriors que ha disputat. Relleu tindrà una nova ocasió per a apuntar-se el títol que es va escapar en l’anterior final.

Orba i Parcent, finalistes Juvenils

En la categoria Juvenil, les semifinals jugades a Relleu també deixaren dos marcadors ben diferents. La primera, jugada entre Sella i Parcent, es va decidir també amb un triomf parcentí per la mínima (7-8) després de prop de dos hores de joc.

Tot i afrontar els últims jocs amb un mínim avantatge, els de Sella, amb Antonio, Ángel, Raúl, Julan, Jesús i Vicente, es van veure superats per Edgar, Pau, Andreu, Iván, Demetrio, Xima i Pedro, de Parcent.

Pel que fa a l’altra semifinal, Orba, amb Marc, Elies, Xavier, Jordi, Pau i Ricardo, es va imposar clarament a Benimagrell, integrat per Ignacio, Jorge, Juan, Toni, Gerard i Carlos, per 8-1.