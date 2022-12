El 10K Valencia Ibercaja ultima los detalles para el gran espectáculo de su 15ª edición, que se acerca ya a los 11 000 inscritos (a un millar de agotar sus dorsales). De hecho, contará con un centenar de atletas de élite de hasta 15 nacionalidades en busca de sus mejores marcas en la ciudad del running, en el 10K más rápido del mundo. Tras el World Record aún vigente de Rhonex Kipruto (26:24 en 2020), el 15 de enero de 2023 buscará pulverizar la correspondiente plusmarca mundial femenina con la actual recordwoman Yalemzerf Yehualaw. La etíope viene de batir el récord del mundo femenino en 2022 en Castellón (29:14). Le acompañará su compatriota Ejgayehu Taye Haylu, que ostenta el récord del mundo de 5K (14:19, Barcelona 2021). «Es todo un orgullo poder contar con las dos atletas que ostentan el récord mundial de 10K y 5K», ha asegurado José Enrique Muñoz Acuña, director deportivo de la carrera. Junto a ellas, la plusmarquista noruega de 5000 m, Karoline Grøvdal, campeona de Europa de cross, tratará de asaltar el récord de Europa de 10K. «En mujeres, tendremos un total de ocho atletas sub 31, diez atletas sub 32 y nueve atletas sub 33», añade Muñoz Acuña.

En hombres destacan cuatro corredores sub 27 liderados por el etíope Hagos Gebrhiwet Berhe, que logró la marca de 26:48 en Hengelo (2019). «Tendremos -añade Acuña- cinco atletas sub 27, más de 20 atletas sub 28, unos 40 sub 29 y alrededor de 100 atletas sub 30». «Queremos, en hombres, acercarnos al récord de Europa y buscar registros sub 27 e incluso acercarnos al récord del mundo, sin ser un objetivo concreto de esta edición, que será la más competitiva de todas las ediciones».