Joan Barreda, ‘dinamita Bang Bang’, es una leyenda del Dakar, que ha corrido en doce ediciones sumando la friolera de 29 victorias de etapa, solo superadas por otros dos mitos como Stephane ‘monsieur Dakar’ Peterhansel y Cyril Despres. Desde siempre por su estilo de correr ha estado entre los aspirantes al triunfo, quinto en sus dos mejores años, como en 2022. Pero eso le ha costado sinsabores en forma de lesiones, como este mismo año, que le dejaron sin competir y que le han llevado a estrenar colores en la próxima edición que arranca el 31 de diciembre en Arabia Saudí, aún con Honda. pero fuera del cuarteto oficial de pilotos. «Se acabó el Dakar y los japoneses querían que corriera, pero primero quería ver la clavícula y la cadera rota y quise parar porque la prioridad era recuperarse bien. Y ahí fue cuando el equipo tiró por su camino (fichando a Van Beveren) y a partir del verano siempre han estado preguntando cómo iba y si tenía ganas. Estaba bien, y me he organizado una pequeña estructura dentro del equipo HRC (Monster Energy JB Team), pero con mi imagen, mi esponsor... Voy al Dakar como siempre. Mi contrato es con HRC y tengo la asistencia de ellos. No es la misma imagen de los cuatro del equipo HRC pero estaré en la estructura del equipo con una moto oficial», explica Joan Barreda, rompiendo su silencio tras pasarse tres meses entrenando duro en el desierto para el que será su decimotercer Dakar, quizá el último sobre dos ruedas, en el que va a seguir fiel a su estilo. «Al final es mi manera de pensar, atacar, es esa, pero tienes que salir a intentar no caerte y no perderte. Hay que saber que este año son 16 días en el desierto, es más largo, y hay que dosificarse para la segunda semana, guardar energía porque será dura con la arena y las dunas», explica. Y sobre el récord de victorias, asegura que «no estará fácil. Y no creo que haya muchos más años que este. Voy a cumplir los 40. No quiero decir una cosa pero lo más normal sería eso. Aunque esté bien y ganara el Dakar, es que son 40 años».