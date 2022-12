Casi en paralelo, el Surne Bilbao había caído en Miribilla contra el Real Madrid (80-85). Sin embargo, ha sido el Gran Canaria el que consolida su posición en el top 8, con el objetivo de estar en la Copa del Rey Badalona 2023, tras imponerse al Valencia BC en el Gran Canaria Arena (95-89).

Una victoria habría servido a los valencianos para asaltar la zona de Copa. A falta de cuatro jornadas, la octava plaza, en posesión del Bilbao, queda a un triunfo. A dos, la séptima, a la que se aferra un Gran Canaria que ha roto una racha de tres derrotas en la acb y suma ahora ocho victorias. Tras los partidos de este martes, el Real Madrid se une al Joventut, anfitrión, como equipo ya clasificado para la Copa del Rey, que se jugará entre el 16 y el 19 de febrero.

La importancia de lo que había en juego se respiraba en la pista. El Valencia BC entró en juego dispuesto a no dejar escapar la oportunidad, y pronto se hizo con el mando Un 2+1 de Víctor Claver ampliaba la renta visitante a siete puntos. Un triple de Jonah Radebaugh, que daba continuidad a los primeros de Claver y Jasiel Rivero, avisaba de lo que iba a pasar (9-14, m. 6). Los excelentes porcentajes en el tiro de campo, con un 80 % más allá del perímetro, ayudó a los de Álex Mumbrú a no ceder el testigo en la primera mitad.

Bojan Dubljevic puso el +14 respondiendo a Andrew Albicy desde el 6,75 (15-19, m. 8), que ofrecía alternativas a la anotación interior de Khalifa Diop y Damien Inglis. Otro disparo exterior de AJ Salughter valdría a los locales para adelantarse por unos instantes, pero la reacción inmediata de los 'taronja' les valió para mandar al final del primer cuarto con un Jared Harper que, más sereno, va a más (22-25, m. 10).

Desde el triple, el base estadounidense y nuevamente Radebaugh hacían buenas las llegadas del equipo martilleando a la defensa amarilla (29-33, m. 34). Gran Canaria apenas podía rebotear. Con la aparición debajo del tablero de Rivero y Kyle Alexander, el equipo de Mumbrú continuó distanciándose (34-41, m. 16). Y, entonces, Klemen Prepelic explosionó confirmando la mejoría de las últimas citas. Un lanzamiento lejano del esloveno selló el +10 (33-44, m. 17).

Cómo no, con triples, los grancanarios se acercaron con canastas de tres de Slaughter y Albicy. Y Ferran Bassas se unió al duelo de pistoleros con Prepelic antes de que Harper cerrase el cuarto con el Valencia BC por encima del medio centenar de puntos (46-51, m. 20), dominando el rebote en defensa y con el debe de las pérdidas.

Más puntería y defensa para los amarillos tras el descanso

En la reanudación, el porcentaje de acierto disminuyó mientras el Gran Canaria estrechó el videomarcador con el primer cuchillo desde el 6,75 en la segunda mitad, obra de Bassas (53-56, m, m. 24). Ahora, los que tenían más puntería eran los locales. Slaughter empató y Brussino hizo lo propio contestando a 'Dubi'. Se había iniciado otro festival de triples que no se quiso perder Rivero.

Poco después, el 'Granca' certificó la remontada con otra canasta de tres, esta vez de Miquel Salvó (65-62, m. 27). El undécimo lanzamiento exterior de los 'taronja', obra de Harper, devolvió la ventaja a los visitantes, aunque el cuarto acabó con premio para la agresividad hacia la cesta del 'extaronja' John Shurna y Salvó (71-69, m. 30)

Mientras los valencianos se obsesionaban con el triple, los amarillos abrieron una brecha con la que se situaron ocho arriba de la mano de Salvó. Mumbrú tuvo que parar para pedir al equipo que recuperase el trabajo en defensa. El tiempo muerto dio resultado, los triples de Xabier López-Arostegui y Radebaugh contrarrestaron el de Inglis, al mismo tiempo que se frenó el ritmo ofensivo de los de Lakovic. Tras un rebote, un pase largo a Rivero valió para que el cubano acercarse a los valencianos a uno (80-79, m. 35).

Los tiros libres, no obstante, castigaron a un Valencia BC que entró demasiado pronto en bonus. La defensa no aguantó el tirón final. Albicy penetró con excesiva facilidad para poner a los suyos con un preocupante +6 a menos de tres minutos (87-81, m. 37). En el momento clave, los triples no entraron con tanta facilidad. La victoria fue para el equipo más sacrificado en defensa en la segunda mitad, el Gran Canaria, que redujo la anotación de los 'taronja' por debajo de los 40 puntos en los segundos 20 minutos. Shurna mató las esperanzas en los últimos segundos que despertaron dos triples de Chris Jones (93-87. m. 40).