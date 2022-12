L’any 2022 diu adeu i la Federació de Pilota Valenciana fa un balanç de les competicions de clubs i dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV). 2022 es tanca amb xifres de creixement després de la fase de recuperació després de la pandèmia.

Participació de clubs

En competicions, la galotxa continua sent la modalitat reina de participació amb clubs. 178 equips van jugar l’Autonòmic. Destaquen també les 144 participacions que va tindre un altre Autonòmic, el de parelles, i en aquest cas de la modalitat de raspall. Precisament les següents xifres destacades se les reparteixen també en galotxa i raspall. 113 participacions va tindre el campionat de trios de raspall, pels 111 de l’Interpoles.

Menció particular mereixen el centenar de participants al qual s’aproximen les competicions de l’Individual d’escala i corda, l’Individual de frontó, l’Individual de raspall o de one wall, o l’Autonòmic AON d’escala i corda. Per províncies, han destacat Meliana, Castelló de la Plana i Parcent, sent el club de Meliana el més destacat en aquest apartat de participació.

Evolució positiva

L’evolució de les competicions és positiva i deixa en l’oblit els anys de pandèmia que van ser un llast per a la participació.

Hi ha hagut 1.546 participacions, que es divideixen en les 541 en clubs i 1.005 en individuals. Des del 2019 hi ha hagut un augment total de 250 participacions més: en 2019 van participar-hi 1.297, en 2020 en van ser 1.295, en 2021 1.518 i aquest 2022 s’arriba a els 1.546.

JECV

Pel que fa als Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana, el número de participacions destaca en les competicions individuals de frontó, raspall i one wall, i en el raspall per equips, així com en el frontó parelles. Cal destacar que aquest 2022 ha suposat la recuperació de huit escoles que han tornat a la competició dels JECV. Les huit han sigut Albuixech, Benimagrell, Crevillent, Monòver, Rafelguaraf, Valldigna, CEIP Santa Teresa (València) i l’Eliana. Per províncies, destaquen Meliana, Onda i Beniarbeig-El Verger, sent l’escola de Meliana la més destacada en aquest apartat de participació.

Pel que fa a l’evolució de la participació, les xifres de 2022 igualen les del 2019, ja se situen en xifres de prepandèmia. Els 3.883 amb què s’ha tancat 2022 és pràcticament el mateix que els 3.882 del 2019. Respecte a l’any passat, s’ha augmentat en més de 900 participacions, ja que hi va haver 2.950. Destaca, això sí, el creixement en equips, amb més de 300 participacions més respecte a 2021.