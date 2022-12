Gedeón Guardiola (Petrel, Alicante, 1 de octubre de 1984) lleva más de una década en la selección absoluta de balonmano con la que ha ganado un oro y un bronce en los Campeonatos del Mundo de 2013 y 2021; ha sido tres veces campeón de Europa (2016, 2018 y 2020), subcampeón continental en 2016 y 2022 y bronce en 2014. En los Juegos de Tokio 2020 conquistaba la medalla de bronce. Ahora, como capitán de Los Hispanos, aspira a agrandar ese palmarés en el inminente Mundial que se celebrará en Polonia y Suecia del 11 al 29 de enero y que la selección prepara estos días en su concentración en València.

¿Cómo lleva otras Navidades con la selección?

Bien, la verdad es que estoy acostumbrado a tener las Navidades ocupadas, siempre es una señal buena, significa que cuentan contigo. Estar en la selección y representar a España siempre es un orgullo.

Toma el relevo de capitanes ilustres como Hombrados o los hermanos Entrerríos ¿qué tal lleva el cargo?

Fue algo inesperado, aunque es cierto que llevaba mucho tiempo en la selección. Jordi Ribera decidió que fuese yo y es un honor. He aprendido de estos capitanes tan magníficos que ha tenido la selección durante estos años.

Su imagen llorando tras caer ante Dinamarca en las semifinales de los Juegos de Tokio nos conmovió a todos. En ese momento pensó en abandonar la selección. ¿Qué le llevó a seguir?

Fue un palo duro, en ese momento se juntaron muchos sentimientos. Pensaba que podíamos conseguir la final olímpica, hubiera sido un hito para el balonmano español, algo que merecía esta generación. Reconozco que me dio el bajón per luego he comprobado que puedo seguir jugando en la Bundesliga a un alto nivel y que por tanto, todavía puedo aportar cosas a la selección.

Vienen de ganar el bronce en Tokio y la plata en el Europeo este año. ¿Se sienten favoritos en el Mundial?

Hicimos un gran Europeo y ahora en el Mundial veremos si no fue casualidad. Vamos con toda la humildad, vamos con los objetivos de ir paso a paso, tenemos un grupo accesible pero los cruces son más exigentes, ahí veremos nuestro nivel de verdad.

Supongo que no se quiere retirar sin vivir antes una final olímpica...y ganarla a ser posible.

¡Ojalá!. Mi intención es trabajar para llegar a los Juegos de París o por lo menos clasificar a España, es un proceso largo y difícil. Ahora, el próximo paso es el Torneo de Benidorm que jugamos la semana que viene y que me hace mucha ilusión porque vendrán amigos, familiares...