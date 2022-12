El entrenador del Valencia CF, Genaro Gattuso, ha hecho balance del partido y del año tras el derbi frente al Villarreal en el nuevo estadio de La Cerámica. Gattuso ha analizado las claves del encuentro, que finalmente se ha saldado con la derrota del Valencia CF al filo del minuto 90, y sus deseos para el nuevo año. El técnico no ha dudado en afirmar con lo que se queda del encuentro. "Me ha gustado el partido y la mentalidad. No me ha gustado no cerrar el partido, también que hemos fallado un pase en el primer gol... Hemos dejado a un delantero con dos centrales. Han jugado en la espalda de nuestros centrales y esto debemos mejorarlo, pero hemos hecho muchas cosas buenas"

De lo que tampoco tiene ninguna duda Gattuso es del trabajo del equipo. En cuanto a si la derrota era justo o no, el italiano cree que el resultado más justo hubiera sido el empate: "Creo que para mí estaba bien el empate". Con estas declaraciones, el técnico ha analizado las oportunidades y el juego tanto del equipo de Mestalla como del Villarreal. "¿Cuántas ocasiones han tenido? Ha podido marcar Capoue el 2-1, pero no mucho más. Yo quizás he visto otro partido. Si has visto el partido no debes preguntar esto. Un equipo como el Villarreal no puede tener 3/4 ocasiones. ¿En los últimos años cuántas oportunidades tenía el Villarreal cuando jugaba contra el Valencia CF? Pues ya está.", subraya. Por último, Gattuso tiene claro el objetivo para 2023. "Seguir hacia adelante y mejorar lo que nos falta, no es la primera vez que nos marcan al final del partido. Toca seguir y no tener siempre la excusa de la juventud, en estos momentos estamos trabajando una línea que debemos mejorar. La mentalidad y dar también continuidad a nuestro juego"