José Luis Gayà analizó en los micrófonos de Movistar LaLiga la derrota del Valencia CF en La Cerámica. El Villarreal CF remontó sobre la bocina el inicial tanto de Cavani (2-1) con dianas de Chukwueze y Foyth, a dos minutos del final del encuentro, y escala puestos en la tabla. Mientras, el Valencia CF cierra el año 2022 a mitad tabla y con la sensación de tener, todavía, mucho que mejorar -sobre todo en defensa- para poder estar en puestos europeos de aquí al final del curso.

De nuevo un fallo puntual condenó al Valencia CF. Así lo vio el capitán: "Ha fallado un balón parado. Estaba el partido muy igualado. En la segunda parte hemos ajustado mucho la presión, hicimos un bloque medio para evitar su peligro. Jode porque el esfuerzo se va a la mierda por un balón parado. Hemos tenido dos ocasiones muy claras, con el 0-1 pudimos matar el partido en contras. Ellos luego fueron precisos en una contra por una pérdida nuestra. Hay que seguir", manifestó.

Al ser cuestionado sobre la juventud y la falta de experiencia, Gayà echó balones fuera. Esta vez, para el de Pedreguer, no es cuestión de experiencia sino de contundencia. Faltó contundencia en una acción que dejó los tres puntos en casa. "No hay experiencia en un balón parado. Es un balón en el que nosotros mismos nos hemos molestado. Giorgi se ha chocaco con Diakha y no ha podido coger la pelota. Estamos jodidos por cómo hemos perdido y por no aprovechar nuestras oportunidades".

Por último, Gayà aseguró que para 2023 pide "salud" y más alegrías para el valencianismo. "Le pido a 2023 seguir. Mirar hacia adelante. Es jodido decir algo hoy, nos vamos dolidos por cómo se ha producido la derrota. Solo se escuchaba a nuestra gente aquí. Al siguiente año le pido salud que es lo más importante y seguir hacia adelante".