Bernabé Zapata Miralles (València, 12/01/1997) atiende a este diario solo unos días antes de iniciar una temporada que anhela que sea la de su confirmación en la élite, tras vivir un ascenso meteórico de 52 puestos en el ranking mundial. Del 124 al 72.

2022 ha sido magnífico para Zapata. ¿Cómo cree que lo recordará con el paso del tiempo?

Ha sido el mejor año de mi carrera. Sumé muchísimas experiencias y aprendizajes tanto en lo tenístico como en lo mental. Me quedo con esas buenas sensaciones para empezar este nuevo año. Haber hecho un 2022 tan bueno me da mucha confianza.

¿Seis victorias en Roland Garros y los octavos de final con ‘Sascha’ Zverev son la mejor portada de su año?

Sin duda, fue el momento más bonito, marcó un antes y un después, y significó un subidón muy grande en el ranking y en la confianza. Me ha ayudado muchísimo a seguir superando barreras.

Entró por primera vez en el top-100. De enero a diciembre ascendió más de 50 posiciones.

En el tenis es fundamental que los resultados acompañen para progresar. En todos los aspectos, Roland Garros me catapultó, y uno de ellos fue en la lista ATP, me dio muchísimos puntos, y eso permite jugar torneos de mayor nivel, prácticamente, participar en todo el circuito ATP hasta final de temporada. En parte, la mejora de mi ranking ha venido al jugar estos torneos.

¿El haber ganado a jugadores del top 20-30 como Fritz, Isner o Rune le hacen creer en que puede alcanzar ese nivel en unos meses?

Como has dicho, eso te carga las pilas de la confianza. Cuando te enfrentas a jugadores de ranking tan alto y compites al máximo nivel, aunque no ganes, pero si juegas de tú a tú con ellos, te hace ver que si sigues trabajando duro el paso no es tan grande. Si haces las cosas bien, sabes que tendrás posibilidades de crecer y jugar al tenis de alto nivel.

De todos ellos, ¿qué partido se le ha quedado grabado como ejemplo a seguir?

Me quedo con la victoria frente a John Isner en la tercera ronda de Roland Garros. Por todo, por el escenario, el momento, la ronda... y todas las emociones vividas en el prepartido, durante el partido y el hecho de ganar en un Grand Slam a Isner. Además, para todos los españoles, a los que nos encanta la tierra batida, París es el torneo más importante.

¿Cuál es el planning de su inicio de temporada 2023?

Estoy en Pune, donde jugaré la primera semana del año en el 250 de la India. Luego voy a Auckland (Nueva Zelanda) y, finalmente, a Australia, dos semanas de preparación ATP y a la tercera, a jugar el Australian Open.