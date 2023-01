El estadounidense Mason Klein (KTM) es el nuevo líder en motos del Rally Dajar, después de anotarse el triunfo en la segunda etapa, de 430 km entre el Sea Camp y Al Ula. Cruzó la meta seguido del alemán Bühler (HERO) y del también americano Howes (Husqvarna). Joan Barreda, sexto, minimizó riesgos y ascendió a la tercera plaza de la general, a 2’03 del líder, aunque llegó al vivac dolorido tras golpearse con una piedra en el pie izquierdo, que confesó no sentir al bajarse de la moto. El diagnóstico médico evidenció una fractura en la falange distal en un pie clave para accionar el cambio. El castellonense, que ya finalizó quinto el pasado Dakar con la clavícula y la pelvis fracturada, tendrá que lidiar un año más con otra lesión sobre la moto. «Los primeros kilómetros apenas sentía el pie, tenía que mirarlo para ver si estaba del golpe que le he dado, pero he podido acabar la etapa bastante bien. Hemos visto que está el dedo fracturado y lo único que queda es intentar tratar al máximo la inflamación, a ver si no se hincha demasiado y dar con algún vendaje o algún sistema que me permita cambiar e ir bien encima de la moto», comentó a su llegada al vivac.

El más rápido en coches fue Nasser Al-Attiyah, vigente campeón, que después de ceder el domingo más de siete minutos respecto al líder provisional Carlos Sainz, ayer logró recortar tiempo (5’) al piloto madrileño de Audi, ahora con 2’12” de ventaja respecto al catarí de Toyota. Stéphane Peterhansel (Audi) y Sébastien Loeb (BRX), fueron los grandes perjudicados en esta segunda jornada.