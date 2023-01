Rafa Nadal cerró su participación en la United Cup con dos derrotas, la de la primera jornada ante Cameron Norrie y la de ayer ante el joven Alex de Miñaur, la primera ante el ‘aussie’ de madre española. El manacorí, que tuvo en su mano el partido con un 5-4 en el tercer set, cedió al resto y el australiano desplegó toda su potencia para anotarse su partido ante un público entregado (3-6, 6-1 y 7-5). En un cruce sin opciones para pasar a la siguiente ronda en esta United Cup, la mirada perdida de Rafa en el banquillo en uno de los últimos juegos dejó claro cuál era su ánimo. «En el segundo set, con set y break arriba, creo que he tenido oportunidades para ganar cada uno de los juegos después del break, hasta el 5-1 e incluso con el 6-1, pero perdí seis juegos seguidos. Esto no me puede pasar».

Nadal, que no disputará más partidos hasta el Open de Australia, reconoció que está falto de ritmo. «Días así ayudan, aunque las victorias hacen el proceso mucho más rápido, pero necesito seguir luchando», explicó. «Nunca se sabe lo que pueda pasar, porque hace un año en estas fechas parecía imposible imaginar lo que paso después, hoy parece complicado que vuelva a suceder. No estoy demasiado alarmado o negativo sobre lo que ha pasado» y agregó que «tengo un espacio importante para mejorar». Mañana viajará a Melbourne.