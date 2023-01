El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, comentó en rueda de prensa tras la clasificación de su equipo para los octavos de final de la Copa del Rey, al derrotar por 0-3 a La Nucía, que tenía "mucho miedo a este partido" y que por ese motivo apostó por mantener en la portería a Mamardashvili o contó de titular con Hugo Guillamón, único pivote defensivo de la plantilla tras la baja de Nico para tres meses.

"Cuando se juega este tipo de partidos tienes todo que perder pero me ha gustado mucho la mentalidad, estoy contento de no haber recibido gol y ahora descansar y preparar partido del Cádiz que es fundamental para nosotros. No pensaba en el partido del viernes sino en el de hoy, que era complicado porque en la Copa no hay partido fácil", explicó.

El técnico italiano señaló que una vez superada esta eliminatoria se centran ya en el Cádiz, en el que espera que su equipo mejore las prestaciones ofrecidas en el último partido de Liga ante el Villarreal.

"No podemos fallar ante el Cádiz, pienso que este equipo muchas veces ha marcado primero y luego hemos perdido con una facilidad increíble y tenemos que cambiar esta mentalidad. No podemos perder por falta de concentración, por jugar con miedo y no creo que sea un problema de que el equipo es joven, es un cuestión de mentalidad. Si no jugamos al 120 por ciento no vamos a ganar. Hoy me ha gustado esto, el equipo no ha recibido gol", apuntó.