No hay mejor homenaje a una leyenda eterna como Pelé que el gol. Y no podía llevar otra firma que la de un brasileño, Rodrygo, el que lo firmase sobre un césped en mal estado. Magia en el recorte para marcharse de dos rivales y una definición magistral con la rosca a la escuadra en un tanto que sacó al Real Madrid del apuro ante el modesto Cacereño que tuteó al grande. No es fruto de la casualidad el caminar del Real Madrid en la Copa del Rey. Su última conquista en 2014 muestra que la considera una competición de menor importancia.

El Elche, de LaLiga Santander, prolongó este martes su racha negativa esta temporada al ser eliminado de la Copa del Rey por la Agrupación Deportiva Ceuta, equipo del grupo I de Primera RFEF, que se impuso gracias a un gol de penalti al borde del descanso (1-0). El Intercity desafía al Barça El Rey de Copas, el Barcelona, quiere recuperar el trono esta temporada tras no levantar ningún título el curso pasado, pero para conseguirlo tendrá que superar un largo camino que empieza hoy (21:00 horas) ante el Intercity, de Primera RFEF, en el Estadio José Rico Pérez de Alicante. Esta eliminatoria de dieciseisavos de final, a partido único, será además la forma en la que el conjunto de Xavi Hernández empezará 2023 después de finalizar un olvidable 2022 con mal sabor de boca tras empatar en el derbi ante el Espanyol (1-1). Y es que el último título conquistado por el equipo azulgrana fue precisamente la Copa que levantó Leo Messi en la temporada 2020-2021. En cambio, el curso pasado, el Barça cayó en la competición del KO en la ronda de octavos de final ante el Athletic Club (3-2). Pero, de todas formas, los números del Barça en la historia moderna de la Copa del Rey siguen siendo espectaculares: ha llegado a 10 finales en las últimas 14 ediciones disputadas, de las que ha ganado en un total de 7.