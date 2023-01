Barreda: «Price me pasó por encima del casco»

Enorme susto que pudo haber acabado en tragedia ayer en el Dakar a unos 20 km de la meta de la etapa 5, que abría el castellonense Joan Barreda (Honda), que venía de ganar su trigésima etapa en el rally. El castellonense, de 39 años y en su decimotercer Dakar, prácticamente volvió a nacer, pues fue la moto de Toby Price la que le golpeó en el casco tras su caída. Su propio relato, horas después ya consciente y con el caso como testigo, lo dice todo. «A 30 km del final, aunque tampoco lo sé del todo, he tenido una caída en una zona de hierbas de camello. La moto me ha movido de lado a lado, he caído pero iba justo Toby a mi lado y me ha pasado por encima del casco. Está muy dañado. He tenido suerte porque podía haber pasado cualquier cosa. He dado gracias a Dios por estar aquí y continuar en carrera, pero sobre todo por estar bien». «Me he quedado dormido He perdido el conocimiento. La primera imagen que tengo es de Pablo (Quintanilla), Toby (Price) y (Skyler) Howes diciéndome si estaba bien, que no me moviera. Hay que darles las gracias una vez más. Me he levantado y he estado un par de minutos con Pablo. Me he levantado y le he dicho ‘¿para dónde es?, ¿para allá o para aquí?’. Después sí que poco a poco he ido recuperando las sensaciones. No tengo ninguna laguna ni algo de lo que me cueste acordarme, ni coordinar, nada. Me siento bien», resumió tras haber sido valorado rápidamente por los médicos al llegar a meta, ya pensando en la etapa 6 de este viernes, donde tratará de recortar los 9:22 de desventaja que le sitúan en la sexta posición después de llegar a meta a 14 minutos del ganador. Una pérdida menor en comparación al susto.

El francés Adrien van Beveren (Honda) se impuso en motos al chileno Nacho Cornejo (Honda) por solo 13 segundos, gracias a los 41 que logró de bonificación por abrir pista. El australiano Daniel Sanders (GasGas) cedió el liderato al norteamericano Skyler Howes (Husqvarna). El valenciano del GasGas Aspar Team Tosha Schareina acabó 17º, a 19:08, aunque desciende un puesto en la general hasta el decimosexto lugar, a 1h13:23 del nuevo líder. El piloto debutante de Requena Rubén Saldaña probará a reincorporarse a la carrera ya sin opción a competir hoy día de Reyes tras lesionarse el hombro en la etapa 2 y después de que los médicos le impidieran continuar. Y el enguerino Nacho Sanchis, que se lesionó en el shakedown y ha estado una semana hospitalizado, se encuentra ya en València para ser intervenido de sus lesiones. En coches, Al-Attiyah transformó su rabia por la decisión de la FIA de dar más potencia a los Audi, y se anotó la etapa, por delante de Carlos Sainz, segundo a 1:57.