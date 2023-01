Gennaro Gattuso compareció ante los medios de comunicación en la previa del encuentro liguero contra el Cádiz CF. El preparador transalpino quiso echar balones fuera sobre el mercado de fichajes y centrar toda su atención en el encuentro contra los gaditanos: «El club sabe lo que tenemos que hacer. No tengo tiempo ni energía que perder hablando de esto; el club ya lo sabe. Hablar siempre de lo mismo me parece que no es correcto; debo darlo todo para poner al mejor equipo en el campo», señaló acerca de si esperaba la llegada de un pivote pronto, haciendo hincapié en que el partido es lo que ocupa su mente.

El equipo se mide en Mestalla con un Cádiz que es penúltimo, por lo que tiene la vitola de favorito, algo que es un arma de doble filo: «Es un partido difícil porque se defienden muy bien con un 4-4-1-1 ó 4-4-2. Siempre tienen gente por delante y centran muy bien. Tenemos que jugar con muchas ganas y calidad, con mucha intensidad. Va a ser muy complicado para nosotros», señaló Gattuso, consciente de que su Valencia será el que lleve el peso de la posesión de la pelota y que se encontrará con un bloque con las líneas muy juntas que tratará de sellar grietas para sacar algo de un partido a domicilio en uno de los estadios más difíciles del campeonato, por lo que el reto de encontrar los huecos para acabar doblegando al rival se antoja clave. Una coyuntura similar se vivió antes de recibir al Elche y el equipo se acabó dejando dos puntos. Gattuso afirmó sentir «miedo» en aquella previa y se manfestó en la misma línea: «Yo tengo miedo de mi equipo. Pienso que nosotros mejoraremos la continuidad del juego. Tenemos el partido en la mano y luego pasan cosas y nos marcan», expuso, poniendo la responsabilidad de ganar en su equipo. De cara a la alineación contra el Cádiz una de las dudas es si entrará Justin Kluivert tras su gran partido copero, aunque Gattuso dejó entrever que lo prefire como revulsivo: «En este momento puede jugar de inicio, pero muchas veces pienso que mejor para los últimos 30 minutos por su calidad y velocidad puede crear dificultades». El entrenador también tuvo que hablar de situaciones como la de Jesús Vázquez, Gabriel Paulista o Cristian Rivero. Sobre el lateral zurdo fue muy claro: «Jesús no es un problema. El otro día jugó de extremo, de mediocampista... cuando digo que tiene que jugar más minutos, lo pienso. Ahora mismo tiene jugadores como el capitán, de gran experiencia. Pienso que lo mejor es que tuviera la posibilidad de jugar 10-15 partidos y no 15 minutos. Debe trabajar y estar preparado», señalando que le hubiera gustado que jugase cedido, pero que ahora le necesita. Sobre Paulista, que declaró querer más minutos de juego, señaló lo siguiente: «Él me respeta y yo le respeto. Él debe entrenar fuerte y yo debo meter al mejor equipo. Debe trabajar y nos respetamos, que es muy importante. Debe trabajar, trabajar y trabajar, como está haciendo. Y esto vale para todos los jugadores. Vale para Cristian Rivero, que se quedó en casa trabajando», añadiendo sobre el guardameta que «es normal que se enfade cuando no juega» , pero que él debe explicárselo, e invitó a cualquier jugador a ir a su oficina para hablar con él en caso de tener algún problema, aunque reconoció que enfadarse por no jugar son cosas del fútbol.