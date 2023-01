Aquest diumenge 8 de gener el carrer Major d’Orba acollirà les finals del V Circuit La Bolata de llargues, tant en categoria absoluta com en juvenils. Després de dos anys d’absència per la pandèmia, la localitat de la Marina Alta tornarà a albergar la final d’un campionat que en tres de les quatre edicions anteriors ha tingut com a campió a l’equip de Parcent.

Enguany, el club parcentí torna a disposar de l’oportunitat de revalidar el seu títol en una final que és la reedició de la que es va disputar al 2019. Enfront estarà el GRE Pilota Relleu, que aspira a fer-se per fi amb la victòria després de jugar una fase regular on va guanyar les cinc partides abans d’eliminar en semifinals al club de Castell de Castells. Parcent, botxí de Sella a les semifinals jugades a Relleu, s’ha recuperat de l’ensopegada de la primera jornada contra els relleuers, que s’imposaren per 6-8 al carrer de Mutxamel. La partida començarà a les 12:00 hores. Abans, a les 10:00, Orba i Parcent jugaran la primera edició del Circuit La Bolata en categoria juvenil. Els orbers, que juguen a casa, es mostraren molt sòlids a semifinals, amb un triomf per 8-1 davant Benimagrell. Els parcentins superaren per la mínima a Sella (7-8) i es presenten a la final amb les màximes aspiracions.