"No voy a decir que 'esto no es fútbol'. Lo dije en la otra rueda de prensa y se montó un lío increíble...". Los dos penaltis sancionados en la derrota del Real Madrid ante el Villarreal, la segunda de los blancos en LaLiga, marcaron todo el post partido, pero Carlo Ancelotti esquivó la polémica. Tras la del estado del césped del Cacereño, a la que se refería con aquello de "esto no es fútbol" bastaba para esta semana para un hombre tan tranquilo como el italiano.

