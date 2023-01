Rafa Nadal tiene asegurado llegar como número 2 del ranking ATP y principal favorito al sorteo del Abierto de Australia, primer gran slam del año, en el que defiende título en presencia de Novak Djokovic, con el que no se enfrentaría antes de semifinales. La ausencia de Carlos Alcaraz por lesión, anunciada por el murciano este viernes, día de Reyes, y la eliminación de Stefanos Tsitsipas con Grecia a manos de Italia en las semifinales de la United Cup (Italia y EEUU jugarán la final) evita que el griego supere al manacorí en la clasificación mundial mañana lunes, tres días antes del sorteo del cuadro del Abierto de Australia. No obstante, tanto el número 2 de Nadal como el número 1 de Alcaraz peligran, sobre todo con la no participación del murciano, que defiende 90 puntos, por los 2.000 del balear. Novak Djokovic, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas parten con opciones de alcanzar el número uno.