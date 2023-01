El Levante Femenino arrancó 2023 al mismo nivel que cerró 2022: siendo un auténtico rodillo. Las granotas no se apiadaron del Villarreal, al que tumbaron con goles de Alba Redondo y Érika por partida doble y de Mayra Ramírez y Tatiana Pinto. A la primera no perdonó el Levante. Tras un saque de banda de Alharilla, Érika filtró su primera asistencia y Redondo definió con mucha calidad para adelantar a las visitantes. Apenas dos minutos después la de Albacete recibió un balón largo y volvió a batir a Elena de Toro en el mano a mano. Esta vez Redondo devolvió la primera asistencia y, tras un buen pase de Alharilla, recortó en el área y regaló el tanto a Érika. No bajaron el pistón las granotas en el segundo acto y esta vez la colombiana logró ver portería al solo tener que empujar un esférico puesto por Paula Tomás. El quinto fue un gol fantasma. La puso Érika y remató de cabeza Tatiana Pinto. Elena de Toro no pudo hacer nada y cuando sacó el balón ya había entrado por completo. El sexto fue para la asturiana, que no falló tras una buena jugada de Mayra.