Con la eliminación de Gales del Mundial, donde no rindió al nivel que de él se esperaba, Gareth Bale (Cardiff, 1989) estaba firmando su epitafio. El fútbol de alto nivel ya estaba lejos para el atacante, que golpeaba con frustración una de las cámaras que trabajaba en el partido frente a Inglaterra. Era la última función de un jugador que creció y explotó como un gran lateral izquierdo en el Tottehnam y que terminó como uno de los mejores extremos del mundo, regalando tardes de gloria al Real Madrid.

Por el camino, la disolución. El "Gales, Golf, Madrid, in that order" con el que se desentendió de la primera fila, donde acumuló hasta 19 títulos vistiendo la camiseta del Real Madrid, entre ellos, cinco Champions League. En el verano de 2020 puso fin a una etapa blanca que se prolongó hasta el desgaste, pero donde Gareth dejó grandes postales. Como el gol de chilena que le permitió a los blancos conseguir la Champions de 2018.

Este tanto ejemplifica a la perfección el talento explosivo de Bale. Deshizo la igualada contra el Liverpool al poco de salir al terreno de juego, aprovechando un centro de Marcelo. Una obra nacida de la incorrección genial que siempre ha demostrado un ídolo tímido, que a duras penas aprendió el idioma en todos sus años como madridista.

Bale intentó refugiarse en la MLS, formando parte del Los Angeles FC para extender su carrera hacia el Mundial con el que cerró su carrera. Terminó siendo el colofón a una exitosa carrera, también a nivel de selecciones, a pesar del desenlace de Qatar (el primer Mundial desde 1958). Consiguió algo impensable para el fútbol de su país como fue alcanzar las semifinales de la Eurocopa 2016.

17 cursos en la élite

"Después de considerarlo de modo cuidadoso y reflexivo, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes e internacional. Soy increíblemente afortunado de haber cumplido con mi sueño: haber practicado el deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. Han sido 17 temporadas al más alto nivel que serán imposibles de repetir, sin importar lo que me depare el próximo capítulo", ha explicado Bale en uno de los dos comunicados publicados. El primero, con el foco en el fútbol de clubs. El segundo, dirigido a Gales.

En la nota, el ya exjugador ha repasado su carrera, desde el primer toque con el Sotuhampton hasta el último con el LAFC, pasando por "jugar y capitanear a mi país 111 veces". En la primera comunicación, Bale dice sentirse en deuda "con muchas personas" por ayudarle a cambiar su vida y darle forma a una carrera que ahora termina.

Una primera parte de su despedida donde los nombres propios son los de sus padres y hermana, "porque sin su dedicación en los primeros días no estaría escribiendo esto", además de su esposa e hijos, "porque su amor y apoyo me han sostenido: me inspiráis a ser mejor y estoy orgulloso de ello". La primera carta termina con su firma y el siguiente mensaje: "Ahora sigo adelante hacia la siguiente etapa de mi vida. Es un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura".

Nada como Gales

Pero el final de la carrera de Bale, del que se llegó a especular que se retiraría en el Cardiff City, ha estado marcado por el desempeño con su selección. De ahí que el extremo haya dedicado un adiós propio a Gales, mucho más emocional y directo. "¿Cómo describo lo que significa para mí ser parte de este país y equipo? ¿Cómo articulo el impacto que ha tenido en mi vida?", se pregunta un jugador para el que vestir la camiseta de los Dragones cambió su vida y su personalidad.

Bale dice sentirse afortunado por "ser galés e internacional, algo incomparable con todo lo que he experimentado", de ahí que agradezca haber sentido "el apoyo y pasión del muro rojo y de haber estado juntos en lugares inesperados y sorprendentes". Gareth, quien siempre se sintió más integrado en el mundo que le regaló su nación, asegura que no se alejará "del equipo que vive en mí y corre por mis venas, después de todo, el dragón en mi camiseta es todo lo que necesito".