Comença la Lliga CaixaBank 2023. Ahir es va dur a terme la presentació de la competició per equips més gran que enguany està més igualada que mai. El saló d’actes de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport va ser l’escenari on els protagonistes van deixar clar que no hi ha ni un trio favorit. La composició i l’elecció dels jugadors participants impossibilita que es puguen decantar per un o altre. Una situació que assegura el millor espectacle de la vaqueta tant escala i corda, com raspall. La presentació de la Lliga CaixaBank va comptar amb Raquel Tamarit, consellera d’Educació, Cultura i Esports ; Jaime Casas, director d’Institucions de CaixaBank a la C. Valenciana; i Juan Antonio Ureña, president de la Fundació per la Pilota Valenciana.