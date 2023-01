La Supercopa de España ya es historia, al menos para el Valencia CF. Pero no por ello hay que olvidar lo sucedido. De hecho todo lo contrario. La imagen que ofreció el equipo frente al Real Madrid es la que necesita mostrar de ahora en adelante para remontar el vuelo en liga y no deambular por la zona media hasta final de temporada, como le lleva pasando en las últimas campañas. La calidad del equipo, a la espera de posibles refuerzos, es la que es y no se puede negociar. Sin embargo la actitud sí puede ser un motivo de exigencia y es un factor determinante para sacar partidos adelante.

La gran asignatura pendiente del Valencia de Gattuso esta temporada están siendo los partidos contra equipos, a priori, más asequibles. Los datos hablan por sí solos: el Valencia no ha sido capaz de sacar los tres puntos ante ninguno de los cuatro equipos que, a día de hoy, ocupan las últimas posiciones de la clasificación. Ante el Espanyol en el RCDE Stadium Cömert rescató un punto sobre la bocina. Dos jornadas más tarde el Valencia recibía a un Elche que ya empezaba su descenso cuesta abajo y sin frenos. El equipo llegaba tras una meritoria victoria en El Sadar y se antojaba la oportunidad perfecta para dar un golpe encima de la mesa. Sin embargo, al Valencia le faltó actitud en la segunda parte y se dejó empatar un partido que mandaba y dominaba. Justo en la jornada siguiente un error desde los once metros de Gayà en el último minuto privó al equipo de sacar tres puntos en el Pizjuán. La última derrota frente al Cádiz fue otra confirmación del problema del equipo. La actitud ante los grandes El Valencia es capaz de sacar esa competitividad que en ocasiones le ha faltado este curso. Lo hizo ante el Madrid el pasado miércoles lo ha mostrados también en liga en partidos ante ‘grandes’ como el Atleti o el Barça. De los tres partidos pendientes en la primera vuelta, dos de ellos son contra rivales, siempre a priori, más asequibles (Almería en casa y Valladolid) el restantes es ante el Real Madrid en el Bernabéu. Este tramo de la temporada es clave para que el equipo traslade la actidud que ya ha ofrecido a todos los partidos.