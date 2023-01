Aquest dijous 12 de gener el Pati dels Scala de la Diputació de València ha sigut la seu de presentació de la II Copa President de la Diputació de València de raspall Elit Femenina. L’acte ha comptat amb la presència de les jugadores que formaran part de la competició, així com el president de la Diputació, Toni Gaspar, i la vicepresidenta de raspall i rendiment femení de la Federació de Pilota Valenciana, Susana Serrano.

A la Diputació de València s’ha donat el tret d’eixida a una competició que començarà a les lloses del trinquet el divendres 13 de gener a Sueca amb dos partides, i que es tancarà l’últim cap de setmana de febrer amb les finals que es disputaran al trinquet d’Alzira

Serà un mes i mig de competició entre quatre equips. Victoria jugarà amb Amparo de companya, mentre que la resta de conjunts ja seran trios: Ana, Myriam i Júlia formaran un, Irene, Anabel i Marina un altre, i el quart serà el d’Aida, Natalia i Fanni.

La competició es disputarà als trinquets de Sueca, Bellreguard, Genovés, Piles i Càrcer, i Alzira, on seran les finals.

Durant l’acte, les jugadores Amparo i Anabel han destacat la importància d’una competició com aquesta, que serveix perquè les jugadores lluiten al màxim per la victòria. «Totes les competicions són importants, i en totes anem a intentar guanyar”» ha manifestat Anabel. Igualment, Amparo, que es va proclamar campiona l’any passat, ha destacat que aquest any, fent parella amb Victoria, «serà més difícil perquè un trio tapa més espais, però anirem a per totes».

Per la seua part, Toni Gaspar, president de la Diputació, ha destacat el moment clau en què es troba la pilota valenciana amb l’impuls que està donant la Federació al raspall d’elit femenina. «Sempre és difícil i per a vosaltres ho és encara més, per això la importància de què les institucions estiguem al costat perquè, a més, la pilota és del carrer, del poble», ha expressat Gaspar.

Per la seua part, Susana Serrano, com a representant de la Federació, ha explicat que aquesta Copa President és més important que cap altra perquè, a més, va ser la primera que es va celebrar amb l’elit femenina i que enguany arriba a la segona edició després d’un any de moltes competicions i partides que han fet, també, que augmente el nivell de les jugadores i el nombre d’espectadors en els trinquets.