UN MUNDIAL QUE COMENZÓ HACE CINCO SIGLOS

Los jóvenes pelotaris de Parcent y Relleu, dos pequeñas localidades de La Marina valenciana se enfrentaron en la final del Circuit La Bolata de Llargues. Lo hicieron en la calle principal de Orba ante centenares de aficionados que se mantienen fieles a esta manifestación que es deporte y que es cultura, tradición heredada desde tiempos inmemoriales. Vencieron los de Relleu por 6 a 4, en partida que cuentan los presentes que gustó por su emoción y por la entrega de sus protagonistas. La alegría se instaló en el club de Relleu que conquista el título por vez primera. Pero mientras la pelota volaba por los aires soleados de la patria del Pato de Orba, el espíritu que es albacea de la especialidad recordaba el Tratado del Juego de la Pelota del italiano Antonio Scaino. En él, escrito a mediados del siglo XVI, se recoge una muy documentada exposición de los juegos de Pelota de la época, con sus formas y reglamentos, con especificidades de los materiales usados. De todo eso es posible que hayan oído hablar algunos pelotaris interesados en adentrarse en el conocimiento, denso, de lo que significa este deporte. Pero sólo algunos. La gran mayoría bastante hacen con jugar siendo conscientes que se trata, efectivamente, de una manifestación muy antigua. Tanto que en aquellos tiempos, en el Tratado del fraile Scaino ya describe la pelota de mano como una bola de cinco centímetros de diámetro y un peso de 50 gramos. Nos habla de la pelota de cuerda y por las dimensiones del terreno descrito podría ser muy semejante a las Galotxetes o a la Pilota Grossa.

Debió ser un duelo muy famoso el que mantuvieron un pelotari de origen español: Gian Fernando Spagnuolo y Gian Antonio Napolitano pues lo cita Scaino para resaltar la gran remontada del napolitano después de un comienzo más favorable al español. De la importancia de aquel duelo que podríamos calificar como internacional es prueba la carta del fraile renacentista al Principe de Ferrara Alfonso, destacado por su mecenazgo a las artes. Hoy, en Italia, se mantiene con fuerza este deporte en varias de sus regiones, pero de manera destacada en el Piamonte y la Liguria. Hace más de quinientos años ya se jugaba a Pelota a Mano, con Chazas , como se jugó el pasado domingo en Lacalle mayor de Orba.

Dentro de un par de meses la localidad de Alzira recogerá esa variedad de juegos de pelota a mano en la cita mundialista de la CIJB. Lo hará a Llargues, con Rayas o Chazas, tan y como se mantiene en diversas regiones europeas y algunas americanas. Lo hará contra pared, en la evolución sencilla que denominamos One Wall o Wallball, se jugará ala manera valenciana de entender el frontón y a la modalidad internacional impulsada desde Países Bajos. Será una manifestación deportiva pero sobre los aires bendecidos por la Muntanyeta de Alzira, flotará el espíritu de aquel duelo entre el Spagnuolo y el Napolitano, de tiempos en que el deporte no entendía de banderas ni fronteras y ese Mundial será testimonio del compromiso con la Historia. Pecaremos de exagerada ilusión si afirmamos que este Mundial quizás comenzó con el duelo entre el Spagnuolo y el Napolitano. Y es detalle de gran valor, pues no todos los deportes pueden resumir de esa historia.