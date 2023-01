El 10K Valencia Ibercaja arrancó con una primera salida accidentada, conuna caída masiva que afectó a varios de los favoritos en una carrera que reunía un año más a un gran plantel de élite de hasta 150 corredores. Por fortun no hubo que lamentar heridos de gravedad y la organización se disculpó horas después con un comunicado en el que anunció que estudiará mejoras para próximas ediciones. La montonera dejó muchas magulladuras y un atleta brasileño de élite tuvo que ser atendido por una luxación de hombro.

La prueba tenía puestos todos los focos en la carrera femenina, y esta no defraudó, pues la etíope Yalemzerf Yehualaw se quedó a solo cinco segundos de igualar y a uno más de batir su propio récord del mundo, en una carrera celebrada en unas excelentes condiciones, de no ser quizá por el viento que influyó en no haber podido mejorar su propia plusmarca lograda en Castellón (29:14).

Yehualaw, que un año atrás se quedó sin poder viajar a València debido a un positivo por covid (sí lo hizo semanas después a la capital castellonense), no pudo quitarse la espina a pesar de tener a su marido y liebre marcándole el ritmo en el 10K más rápido del mundo, que contó una vez más con grandes marcas con hasta 50 atletas por debajo de 29 minutos, y 89 corriendo en menos de 30 minutos. Eso sí, Yehualaw batió el récord femenino del 10K Valencia, que tenía desde 2020 su compatriota Sheila Chepkirui, con 29:46, con la segunda mejor marca femenina de la historia en la distancia, que dejó finalmente en 29:19.

En categoría masculina, Weldon Kipkirui Langat se llevó la victoria por debajo de 27 minutos, 26:55, a medio minuto del estratosférico récord del mundo logrado por Rhonex Kipruto en 2020, con 26:24, e igualando su mejor marca personal.

Completaron el podio masculino los también keniatas Charles Kipkkurui Langat, debutante con 26:57, y Daniel Tumaka Kosen, con 27:01, que arañó 18 segundos a su mejor registro. La categoría femenina no estuvo tan reñida, y Yehualaw se destacó desde el inicio. Segunda acabó Jesca Chelangat, con un crono de 30:01, y tercera Esther Birundu Borura, con 30:15, quienes cerraron con marcas personales el pleno femenino keniata en ambos podios.