Es Lligues CaixaBank van onar inici el passat cap de setmana, encara que no tots els participants van intervenir en la primera jornada. El format de cada modalitat és d’equips imparells i això significa que sempre hi ha una formació que descansa. En este cas, la segona data servirà per a veure a tres dels campions de l’edició passada, en especial, als primers dos germans que van alçar la Lliga el mateix any, cadascú en una modalitat. Raúl i Carlos entre en escena. El menut serà el mitger del combinat de Castelló en la XL LLiga CaixaBank de raspall, mentre que el major és el punter del conjunt representatiu de Dénia en la XXXII Lliga CaixaBank d’escala i corda. Així mateix, Carlos tornarà a tindre per darrere a Santi, el qual també va adjudicar-se el títol de 2022. Enguany, Santi i Carlos tractaran de repetir l’èxit de la Lliga passada. Aleshores tenien com a rest a Puchol II. Ara tenen com a company a Francés i s’estrenaran precisament en la localitat del seu rest. El trinquet de Petrer viurà el pròxim dissabte l’estrena dels representatius de Dénia. Francés, Santi i Carlos es veuran les cares amb l’equip de Montserrat, amb Marc, Pere i Monrabal II. Els de la Ribera Alta van ser l’únic trio que no va puntuar en la primera jornada. Pel que respecta a Raúl, en 2022 va encentar el palmarés amb una gran, juntament amb Vicent i Murcianet. En l’actual Lliga de raspall, el mitger forma equip amb Marrahí, al rest, i amb Marc, al capdavant. L’estrena dels representatius de Castelló serà el pròxim divendres al trinquet ‘Ciscar’ de Piles. Els de la Ribera Alta s’enfrontaran amb l’equip de Xeraco de Montaner, Canari i Ibiza.