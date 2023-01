La experiencia del Intercity es el argumento principal que usará Xavi Hernández para tener activada a la plantilla antes de viajar a Ceuta, un desplazamiento singular en la Copa que incluye un vuelo en avión a Málaga y otro en helicóptero para alcanzar el continente africano. Nombró el técnico azulgrana al equipo alicantino que exprimió al Barça en la anterior eliminatoria como ejemplo de lo que puede suceder si sus jugadores no ponen "los cinco sentidos" en el campo.

Más que el viaje y la diferencia de categoría (el Ceuta, además, es colista en su grupo de Primera RFEF), lo que mas preocupa a Xavi es gestionar que el grupo no se relaje. Además de haber recuperado el liderato de al Liga en la reanudación tras el Mundial, y haber superado el "casi tropiezo" con el que se calificó el 3-4 ante el Intercity, el Barça acaba de conquistar su primer título con el gran triunfo sobre el Madrid (3-1) que vino acompañado de una actuación estelar sobre los blancos.

"Yo no me siento liberado por haber ganado la Supercopa. La hemos disfrutamos y ahora la aparcamos. Siento otra vez la presión para ganar la Copa, la Liga, la Europa League...", dice el entrenador del Barça, que desearía trasladar esa misma mentalidad a los futbolistas.

Continuidad a la Supercopa

Admitió Xavi en que insistirá mucho en avisar del peligro irremediable que supondría una noche distensión en Ceuta. La eliminatoria sigue siendo a partido único. La Supercopa ha insuflado una dosis de tranquilidad y confianza en el vestuario, también "de credibilidad" hacia su proyecto fuera de él.

La eliminación sería una vuelta a las andadas que el técnico desea impedir. "Tenemos que dar continuidad al éxito de la Supercopa", resumía Xavi. Al éxito y al estado de ánimo y futbolístico de la plantilla. "Estamos en nuestro mejor momento", aseguró, no sin antes recordar que la Copa es un terreno proclive a las sorpresas y que

Vías para motivar

Esa era su obsesión. Tiene dos vías para lograr la motivación de la plantilla: removiendo totalmente la alineación incluyendo en ella a futbolistas que no son titulares, o emplear la sugestión vía mensajes orales. El once titular quedará en secreto hasta hora y media antes del duelo, aunque aparecerán nombres no habituales. Futbolistas como Bellerín, Eric, Ferran y otros aparecerán en el once inicial. Xavi adelantó que Ronald Araujo descansará. Posiblemente también Robert Lewandowski por un golpe en la espalda.

Sería la oportunidad para que Memphis Depay luchara por un puesto en la delantera, pero la posición del holandés vuelve a ser incierta. Antes del Mundial no quiso reaparecer con el Barça para no arriesgarse a una lesión que el privara de ir a Qatar. Ahora, parece predispuesto a marcharse del club y tampoco querría poner en peligro el traspaso a falta de poco más de dos semanas para el cierre del mercado.

"Hablaré con él a ver cuáles son sus sensaciones", dijo Xavi tras comentar que no tenía noticia alguna de que su salida fuera inminente. El técnico repitió que no desea perder a ningún futbolista. Y si se va alguno, que sea reemplazado por otro. Una petición difícil de asumir por el límite salarial.