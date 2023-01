Duelo ante un rival directo tras fichar a Evans

El máximo anotador de la Liga Endesa ya es jugador del Valencia Basket. Y es que tras unos días de negociaciones a tres bandas con el Real Betis y el jugador, el club taronja pudo anunciar ayer el fichaje de Shannon Evans hasta el 30 de junio de 2024.

Un golpe de efecto del Valencia Basket que le ha costado al club algo menos de 500.000 euros entre traspaso y ficha del jugador y que adelanta parte del trabajo del próximo mercado estival, donde solo Martin Hermannsson tenía contrato de entre todos los bases que hay ahora en nómina.

El Valencia Basket logra así la llegada de un jugador diferencial para reforzar una posición en la que, a pesar de contar con seis bases, se ha visto muy castigada por las lesiones, con las de larga duración de Hermannsson y Van Rossom, la reciente lesión de Jared Harper y los continuos problemas en la rodilla de Chris Jones, quien con la llegada de Evans podrá parar en breve para recuperarse del todo de sus dolencias y no seguir forzando. Así lo confirmó el propio Mumbrú en rueda de prensa, tras valorar también lo que supone la llegada del estadounidense con pasaporte guineano.

«Seguro que tendrá un rol diferente. Es un gran jugador, muy desequilibrante pero es capaz de pasar el balón y de hacer jugar. Tiene físico para jugar a un ritmo alto», señaló el técnico, que dijo que en principio no jugará aún en el encuentro de hoy en la Euroliga ante el Partizan. «Esperemos que se adapte lo antes posible. Vamos a ver cuándo está preparado, en principio hasta que no esté no va a entrar porque es más importante el juego del equipo».

De Jones añadió que «veremos si con la llegada de Shannon Evans hay que pararlo para que se acabe de recuperar del todo. Llevarlo así no es bueno del todo porque no sabes cuál va a ser su producción inmediata en el día siguiente, hay partidos en los que ha jugado más y se ha sentido mal al final de los minutos, condiciona el juego y si sigue así, en un período corto de tiempo tendremos que pararle para que se recupere del todo».

Partido ante un rival directo

Tras una semana fantástica con dos victorias en la Euroliga y otra decisiva ante el Baxi Manresa en la Liga Endesa, el Valencia Basket regresa a la máxima competición europea ante un Partizan Belgrado que nunca antes ha jugado en La Fonteta en la Euroliga y que llega a València con el mismo balance de victorias y derrotas que los taronjas (9-10).

Así, los de Álex Mumbrú se miden a un rival directo en la lucha por entrar en el Top8 de la competición, del que ahora mismo les separa un triunfo. Quienes seguirán de baja son Van Rossom, Víctor Claver, Martin Hermannsson, Jasiel Rivero y Millán Jiménez.