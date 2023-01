L’Alqueria del Basket fue el escenario que acogió ayer la presentación de Shannon Evans como nuevo jugador del Valencia Basket. Un refuerzo que llega con ganas de crecer y de ayudar a un equipo que le va a ofrecer también la posibilidad de jugar la Euroliga, uno de sus sueños.

«Es una emoción muy grande poder probarme en la Euroliga, con los mejores jugadores de Europa y además poder hacerlo en un gran equipo», señaló al respecto Evans, quien destacó también que «vengo a aprender, el Valencia Basket es una gran oportunidad para mí, ya he podido disfrutar del ambiente de La Fonteta (en el partido del jueves ante el Partizan) y estoy deseando empezar a jugar. Quiero agradecer al cuerpo técnico y a los directivos su confianza, estoy deseando ponerme a entrenar y a trabajar».

De su rol en el equipo, Shannon Evans destaca que «desde el primer momento hablé con el entrenador y fue una buena conversación, vengo a ser un generador. Mi rol principal ahora va a ser crear baloncesto, darle movilidad al balón e implicar a mis compañeros. Tenemos muy buenos jugadores en este equipo, un montón de buenos tiradores, jugadores de poste bajo. Quiero conseguir implicar a mis compañeros y al mismo tiempo encontrar también mis espacios».

Seis bases en la plantilla

Tras admitir que su gran prioridad fue venir al Valencia Basket, valoró la fuerte competencia que tendrá en la posición de base, con hasta seis jugadores cuando estén todos recuperados. «Me encanta jugar en la ACB, me encanta España como país. Puede que haya habido uno o dos equipos interesados, no estoy muy seguro, porque en todo momento mi intención era jugar en València. Este es el lugar en el que sabía que quería estar y quiero ayudar al equipo a ganar». A ello añadió que, «sé que somos muchos bases y hay un nivel muy alto en mi posición, pero no vengo a competir con ellos sino a trabajar juntos y aprovechar lo mejor de cada uno para crecer todos juntos, competimos contra los rivales, no contra los compañeros».

Elogios de Víctor Luengo

El responsable del departamento de Relaciones Institucionales y Primeros Equipos de Valencia Basket, Víctor Luengo, le dio la bienvenida destacando que «sus ganas y su firme voluntad de unirse a nuestro equipo fueron claves para que las negociaciones con el Real Betis Baloncesto llegaran a buen término y esté hoy aquí con nosotros. Shannon es bien conocido por todos los aficionados al baloncesto y en especial para los seguidores de la ACB por su rendimiento y llega liderando la Liga Endesa en puntos, valoración y recuperaciones. Ahora tiene un reto distinto, subirse al tren en marcha de un equipo que está luchando por mantener abierta la posibilidad de luchar por todos sus objetivos y probar sus capacidades compitiendo al máximo nivel del baloncesto europeo jugando en la Euroliga. Estamos seguros de que Shannon tiene calidad de sobra para adaptarse al nuevo rol que va a tener en el Valencia Basket y ayudarnos desde el principio a seguir creciendo».

Pendiente de la inscripción

Aunque Mumbrú ya avanzó el pasado miércoles que no tendría prisa en hacerle debutar y podía esperar a que entrenara con el resto e iniciara su adaptación, Shannon Evans podría entrar en la lista para el partido de mañana si el club logra inscribirlo en ACB antes de 14:00 de mañana, tres horas antes del decisivo partido en La Fonteta ante el Zaragoza, con el billete para la Copa del Rey en juego.