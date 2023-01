El jugador del Villarreal Álex Baena manifestó ayer, en el acto de su renovación de contrato hasta el 30 de junio de 2028, que el club amarillo es su «casa» y que tenía «muy claro» que quería seguir en la entidad villarrealense.

«Estoy muy feliz por todo lo logrado. Cuando llegue aquí con 11 años no me imaginaba estar como estoy hoy. Siempre he sido muy feliz aquí desde que llegué, es verdad que el año pasado tuve que salir para jugar más partidos y formarme, pero mi deseo era hacer un buen año y volver para seguir en el primer equipo. Esta es mi casa y tengo todo aquí», afirmó. El atacante almeriense desveló que su objetivo ahora es seguir disfrutando como lo ha hecho todos estos años en el club. «Mi idea es poder jugar mucho tiempo y muchos partidos en el primer equipo. Y, cómo no, mi deseo y el de toda la plantilla es intentar conseguir otro título, como ya conseguimos», dijo. «Creo que la temporada está siendo buena, estamos peleando por los puestos de Liga de Campeones, que es el objetivo del equipo. Podemos estar contentos, pero no podemos fallar, ya que los de arriba no fallan. El cambio de entrenador fue un poco difícil para todos, pero el mes del mundial nos vino muy bien para conocernos mucho más. Estamos jugando un alto nivel, y esperamos a ir a mejor», agregó.

F. Roig: «Satisfacción doble»

El presidente del Villarreal, Fernando Roig, expresó que para la entidad la renovación de Baena es una «satisfacción doble». «Todo el mundo lo conoce y sabe lo que es Álex para nosotros y todos saben el sacrificio que ha tenido que hacer para poder llegar desde los 11 años estando aquí», señaló.