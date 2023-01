El hecho de llegar el último a la Copa del Rey suele salir caro en el sorteo que establece el cuadro desde los cuartos hasta la final con los ocho clasificados. Y el Valencia Basket pagó todo el precio ayer mientras salían las bolas de los cuatro cabezas de serie y el resto en el Centro de Convenciones y Negocios de Badalona, ciudad que será sede de la competición entre el jueves 16 y el domingo 19 de febrero. Los ‘taronja’ abrirán la competición contra el Real Madrid, campeón de invierno de la Liga acb Endesa al termino de la primera vuelta. Un camino que proseguiría, en caso de victorias, en las semifinales frente al vencedor de duelo entre el Barcelona y el Unicaja de Málaga.

La eliminatoria de cuartos de final Real Madrid-Valencia comenzará en el pabellón Olímpic de Badalona a las seis y media de la tarde del jueves 16. Una fecha para la que el conjunto de Álex Mumbrú aspira a mantener el actual momento de forma que atraviesa, con cinco victorias consecutivas entre acb y Euroliga, además de recuperar a piezas importantes en el equipo lesionadas a día de hoy, como Jasiel Rivero o Víctor Claver.

Víctor Luengo, director de Relaciones Institucionales y Primeros Equipos del Valencia Basket, representó al club ‘taronja’ en el sorteo . El exjugador y campeón del título copero en 1998 con el Pamesa Valencia, prevé, «como no puede ser de otra forma, un partido complicado contra el Real Madrid, el campeón de invierno». No obstante, Luengo confía en las posibilidades del equipo. «Hemos llegado como clasificados de última hora, pero intentaremos hacer un buen partido y, por qué no, llevarnos esta Copa. Estamos en un buen momento, aunque queda un mes y hay que esperar para una valoración más exacta. Pero ahora nosotros estamos con mucha confianza tras una racha de resultados muy buena. Llegaremos bien, para afrontar la Copa con máximas garantías», agregó.

El de mediados de febrero será el quinto enfrentamiento en el histórico copero con el Real Madrid. La segunda vez en cuartos de final. Y los cuatro precedentes terminaron con victoria blanca. El primero fue en las semifinales de 2011, en un partido que acabó con derrota ‘taronja’ por 69 a 59. El segundo, la final de la edición de 2017, que acabó con victoria del Real Madrid por 97-95; el tercero, las semifinales de 2020, donde el equipo de la capital española se impuso 91-68, y el último llegó en los cuartos de final de 2021, que acabó con victoria del equipo madrileño por 85-74. Precisamente, desde aquella final de 2017 el Madrid y el Barcelona coparon cuatro de las cinco finales disputadas hasta la fecha, con la excepción de 2020, año en el que el Unicaja cayó en el último peldaño ante los blancos.

En este 2023 lo que es seguro es que la dualidad Barça-Madrid volverá a romperse en el partido definitivo. Establecido todo el cuadro en Badalona, el Valencia Basket ya sabe que si logra ganar al actual líder de la Liga Endesa, probablemente, tendría que vérselas en la primera semifinal del sábado 18 -también a las 18:30 h- contra el vigente campeón de Copa, el Barça. El equipo de Sarunas Jasikevicius arrancará el torneo ante el Unicaja. Pese a la dificultad del cuadro, Luengo no descarta que, al llegar con uno de los últimos billetes, el Valencia acabe siendo el ‘tapado’. «Puede ser. Además, este año se cumplen los 25 años del primer y único título de Copa del Valencia BC, el de 1998. Allí fuimos de tapados y al final la ganamos. Así que apelaremos al espíritu del 98 para poder ganar esta Copa», afirmó.

Por el otro lado del cuadro, las eliminatorias de cuartos serán Lenovo Tenerife - Gran Canaria, derbi canario, y Baskonia - Joventut. Los cuatro jugarán el viernes y tendrán un día menos de descanso con vista a las semifinales. Todos los partidos, jugados en el Olímpic de Badalona, serán retransmitidos por la plataforma de pago Movistar +.

Preguntado por nombres propios. Sobre el primero, Álex Mumbrú, Luengo respondió que el entrenador «lo está haciendo bastante bien». Nosotros estamos muy contentos con él. La temporada son altibajos. Hubo una racha complicada de la que salimos reforzados, y ahora mismo somos un rival temido». Sobre la llegada al equipo de Shannon Evans, el director de los Primeros Equipos asegura que su fichaje es «un paso adelante porque va a ser un jugador con un rol importante en el equipo, para una posición en la que tenemos lesiones». «Con (Chris) Jones cada semana vamos viendo cómo está de la rodilla. Es un fichaje fundamental, Evans llega con un peso específico dentro de la liga acb», finalizó.

Abonos, aún en venta

El Valencia BC mantiene abonos a la venta para la Copa. Ya se han vendido más de 200, pero todavía hay en venta en la página web del club alrededor de medio centenar de pases con un precio de entre 300 y 500 euros. Asimismo, en breve, el club va a ofertar plazas de autobús, con opción extra de hotel, para viajar a Badalona. El equipo tiene garantizado en la fase fina de la Copa el apoyo en las gradas del Olímpic de 300 incondicionales ‘taronja’.